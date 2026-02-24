5796 атак на енергетику і 247 загиблих - Шмигаль розповів про чотири роки терору рф

За чотири роки повномасштабної війни росія здійснила майже шість тисяч атак на українську енергосистему, намагаючись зламати країну через терор мирного населення, однак ці плани зазнали поразки завдяки стійкості українців і роботі енергетиків. Про це написав міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

За його словами, на початку вторгнення росія була переконана, що зможе захопити Україну за кілька днів, але прорахувалася.

Чотири роки тому росія вирішила, що здатна захопити Україну за три дні. Але недооцінила силу та сміливість українського народу, який згуртувався, щоб захистити свою країну, свій дім, своїх рідних - зазначив Шмигаль.

Міністр наголосив, що, не досягнувши військових цілей, ворог зробив ставку на енергетичний терор.

Щоб зламати українців, росія розпочала свій терор проти мирного населення. Енергетика стала однією з цілей ще від початку вторгнення. Ворог планував занурити нас у темряву та холод - написав він.

За словами Шмигаля, загалом проти енергосистеми України було здійснено 5796 атак, однак після кожного обстрілу фахівці повертали світло і тепло людям.

Після кожного обстрілу енергетики виходили на зміну, щоби якнайшвидше все відремонтувати та повернути світло й тепло українським родинам. Попри морози та обстріли - підкреслив міністр.

Водночас він нагадав про втрати серед працівників галузі.

На жаль, 247 енергетиків загинули під час виконання службових обов’язків. Вони боролися за світло. Щоби світло перемогло. І обов’язково переможе - написав Шмигаль.

Наприкінці він подякував усім, хто боронить Україну, зазначивши, що саме на відвазі та стійкості українців тримається держава.

Нагадаємо

Україна домовилася про залучення понад 600 млн євро фінансової та технічної допомоги для відновлення енергетичного сектору. Також країна отримає обладнання з щонайменше шести виведених з експлуатації європейських ТЕЦ та ТЕС.