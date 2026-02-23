Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку

$43.270.01
17:51
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
17:38
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
17:34
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
17:17
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
15:53
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
15:29
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
"Не можу повірити, що вам 18": Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліття 23 лютого, 11:24
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного уряду 23 лютого, 11:50
Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знати 23 лютого, 13:28
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу 23 лютого, 14:00
Зеленський відреагував на резонансне інтерв'ю Залужного і заявив, що не обговорюватиме деталі 23 лютого, 14:35
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу 23 лютого, 14:00
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість 20 лютого, 13:32
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робити 20 лютого, 11:49
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Ігор Клименко
Роберт Фіцо
Антоніу Кошта
Україна
Миколаїв
Словаччина
Львів
Сполучені Штати Америки
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку 21:02
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчя 20:42
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчя 16:51
"Не можу повірити, що вам 18": Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліття 23 лютого, 11:24
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в Луврі 23 лютого, 08:38
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Starlink
The Guardian

Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Американська співачка Селена Гомес відпочивала в Мексиці з подругами, демонструючи фігуру в рожевому купальнику. Зірку помітили на пляжі та яхті в компанії, зокрема, Ніни Добрев.

Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку

33-річна американська співачка та акторка Селена Гомес показала фігуру під час відпочинку на розкішному курорті в Мексиці, де проводила час у компанії подруг. Зірку помітили на пляжі в суцільному рожевому купальнику без бретелей, який підкреслив її форми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.  

Деталі

Відомо, що артистка відпочивала у п’ятизірковому комплексі Las Ventanas al Paraíso в Сан-Хосе-дель-Кабо. Знаменитість проводила час на узбережжі у капелюсі та сонцезахисних окулярах, а пізніше Гомес релаксувала у пляжній кабані разом із подругами. Крім того, Гомес разом з друзями провела час на приватній яхті.

Варто зазначити, що фото, на яких Селена була в купальнику видно, що її тіло хоч і не є надто струнким, проте виглядає більш ніж ефектно. До речі, серед гостей співачки була й акторка Ніна Добрев, відома за серіалом "Щоденники вампіра".

До речі, Гомес нещодавно одружилася з музичним продюсером Бенні Бланко. Весілля парочки обійшлося у понад 4 мільйони доларів. Подружжя вже похвалилося, як вони провели медовий місяць. Додамо, що чоловік Селени активно підтримує її у всіх починаннях.

Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчя23.02.26, 22:42 • 554 перегляди

