Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку
Київ • УНН
Американська співачка Селена Гомес відпочивала в Мексиці з подругами, демонструючи фігуру в рожевому купальнику. Зірку помітили на пляжі та яхті в компанії, зокрема, Ніни Добрев.
33-річна американська співачка та акторка Селена Гомес показала фігуру під час відпочинку на розкішному курорті в Мексиці, де проводила час у компанії подруг. Зірку помітили на пляжі в суцільному рожевому купальнику без бретелей, який підкреслив її форми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Деталі
Відомо, що артистка відпочивала у п’ятизірковому комплексі Las Ventanas al Paraíso в Сан-Хосе-дель-Кабо. Знаменитість проводила час на узбережжі у капелюсі та сонцезахисних окулярах, а пізніше Гомес релаксувала у пляжній кабані разом із подругами. Крім того, Гомес разом з друзями провела час на приватній яхті.
Варто зазначити, що фото, на яких Селена була в купальнику видно, що її тіло хоч і не є надто струнким, проте виглядає більш ніж ефектно. До речі, серед гостей співачки була й акторка Ніна Добрев, відома за серіалом "Щоденники вампіра".
До речі, Гомес нещодавно одружилася з музичним продюсером Бенні Бланко. Весілля парочки обійшлося у понад 4 мільйони доларів. Подружжя вже похвалилося, як вони провели медовий місяць. Додамо, що чоловік Селени активно підтримує її у всіх починаннях.
