Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхе

17:51 • 7970 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
17:38 • 13619 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
17:34 • 12581 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
17:17 • 12754 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 12506 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29 • 11753 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 11177 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29 • 12318 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 41852 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 46531 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Новые 200-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение - что нужно знать
Дроны СБУ поразили сверхважный узел транспортировки российской нефти "Калейкино" в Татарстане - источники
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса
Зеленский отреагировал на резонансное интервью Залужного и заявил, что не будет обсуждать детали
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицо
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 41850 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 46529 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делать
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхе
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летии
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицо
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в Лувре
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляже
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхе

Киев • УНН

 • 1446 просмотра

Американская певица Селена Гомес отдыхала в Мексике с подругами, демонстрируя фигуру в розовом купальнике. Звезду заметили на пляже и яхте в компании, в частности, Нины Добрев.

Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхе

33-летняя американская певица и актриса Селена Гомес показала фигуру во время отдыха на роскошном курорте в Мексике, где проводила время в компании подруг. Звезду заметили на пляже в сплошном розовом купальнике без бретелек, который подчеркнул ее формы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.  

Детали

Известно, что артистка отдыхала в пятизвездочном комплексе Las Ventanas al Paraíso в Сан-Хосе-дель-Кабо. Знаменитость проводила время на побережье в шляпе и солнцезащитных очках, а позже Гомес релаксировала в пляжной кабане вместе с подругами. Кроме того, Гомес вместе с друзьями провела время на частной яхте.

Стоит отметить, что на фото, на которых Селена была в купальнике, видно, что ее тело хоть и не является слишком стройным, однако выглядит более чем эффектно. Кстати, среди гостей певицы была и актриса Нина Добрев, известная по сериалу "Дневники вампира".

Кстати, Гомес недавно вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко. Свадьба парочки обошлась в более чем 4 миллиона долларов. Супруги уже похвастались, как они провели медовый месяц. Добавим, что муж Селены активно поддерживает ее во всех начинаниях.

Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летии

