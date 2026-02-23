Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхе

33-летняя американская певица и актриса Селена Гомес показала фигуру во время отдыха на роскошном курорте в Мексике, где проводила время в компании подруг. Звезду заметили на пляже в сплошном розовом купальнике без бретелек, который подчеркнул ее формы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Известно, что артистка отдыхала в пятизвездочном комплексе Las Ventanas al Paraíso в Сан-Хосе-дель-Кабо. Знаменитость проводила время на побережье в шляпе и солнцезащитных очках, а позже Гомес релаксировала в пляжной кабане вместе с подругами. Кроме того, Гомес вместе с друзьями провела время на частной яхте.

Стоит отметить, что на фото, на которых Селена была в купальнике, видно, что ее тело хоть и не является слишком стройным, однако выглядит более чем эффектно. Кстати, среди гостей певицы была и актриса Нина Добрев, известная по сериалу "Дневники вампира".

Кстати, Гомес недавно вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко. Свадьба парочки обошлась в более чем 4 миллиона долларов. Супруги уже похвастались, как они провели медовый месяц. Добавим, что муж Селены активно поддерживает ее во всех начинаниях.

