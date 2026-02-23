Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летии

Популярная украинская актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская стала участницей нашумевшей рубрики известного блогера Николаса Карма "Сколько стоит Look?". Знаменитость рассказала медийщику о своем гардеробе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Кармы.

Детали

Итак, во время разговора с Николасом селебрити призналась, что ей непросто подбирать новую одежду. В частности, сложности возникают из-за высокого роста актрисы. Именно из-за этой своей особенности Сумской не очень легко удается подбирать пиджаки и брюки.

Актриса добавила, что ее сценические образы значительно отличаются от повседневного лука. 59-летняя знаменитость рассказала Николасу, сколько стоит ее белый костюм с вышивкой, в котором Карма и застал ее во время съемки. Костюм обошелся актрисе в 10 тысяч гривен, а общий образ звезды органично дополнил платок, который стоит около 2 тысяч гривен.

Кроме того, во время разговора Ольга отметила, что в этом году будет праздновать юбилей – 60 лет. Звезда добавила, что гордо встречает круглую дату.

"60 – это классный, молодой, сознательный возраст", – заявила звезда.

Ольга подчеркнула, что своего возраста не нужно стесняться. Звезда отметила, что во многих странах люди старшего возраста, особенно в творческих профессиях, пользуются значительным уважением и авторитетом. Кроме того, она добавила, что когда-то женщин в 25 лет называли "старородящими", а сейчас представления общества кардинально изменились.

