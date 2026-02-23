Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летии

$43.270.01
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
17:38 • 12101 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
17:34 • 11287 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
17:17 • 11469 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
15:53 • 11622 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
15:29 • 11445 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 10961 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29 • 12219 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 40933 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 45734 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 40939 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 45740 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 139090 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 148342 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летии

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Народная артистка Украины Ольга Сумская стала участницей рубрики "Сколько стоит Look?", где рассказала о своем гардеробе. Актриса призналась, что из-за высокого роста ей сложно подбирать пиджаки и брюки.

Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летии

Популярная украинская актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская стала участницей нашумевшей рубрики известного блогера Николаса Карма "Сколько стоит Look?". Знаменитость рассказала медийщику о своем гардеробе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Кармы.

Детали

Итак, во время разговора с Николасом селебрити призналась, что ей непросто подбирать новую одежду. В частности, сложности возникают из-за высокого роста актрисы. Именно из-за этой своей особенности Сумской не очень легко удается подбирать пиджаки и брюки.

Актриса добавила, что ее сценические образы значительно отличаются от повседневного лука. 59-летняя знаменитость рассказала Николасу, сколько стоит ее белый костюм с вышивкой, в котором Карма и застал ее во время съемки. Костюм обошелся актрисе в 10 тысяч гривен, а общий образ звезды органично дополнил платок, который стоит около 2 тысяч гривен.

Тейлор Свифт провела первое шоу европейской части тура: удивляла поклонников новым нарядом и изменениями в сет-листе10.05.24, 16:45 • 107154 просмотра

Кроме того, во время разговора Ольга отметила, что в этом году будет праздновать юбилей – 60 лет. Звезда добавила, что гордо встречает круглую дату.

"60 – это классный, молодой, сознательный возраст", – заявила звезда.

Ольга подчеркнула, что своего возраста не нужно стесняться. Звезда отметила, что во многих странах люди старшего возраста, особенно в творческих профессиях, пользуются значительным уважением и авторитетом. Кроме того, она добавила, что когда-то женщин в 25 лет называли "старородящими", а сейчас представления общества кардинально изменились.

Тысячи кристаллов Swarovski: певица Doja Cat удивила своим нарядом на Неделе моды в Париже26.01.23, 18:49 • 6674235 просмотров

Напомним

Герцогиня Сассекская Меган Маркл надела наряд стоимостью более 1600 долларов для поездки на тыквенную плантацию с семьей.

Станислав Кармазин

