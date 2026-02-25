$43.260.03
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 3418 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 5574 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
06:19 • 5238 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 14985 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 23953 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 20239 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 19583 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мир
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 16773 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 15882 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 31483 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 42023 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 76927 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 79443 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський

Київ • УНН

 • 1916 перегляди

Рустем Умєров зустрінеться з американською стороною 26 лютого для обговорення відновлення України та підготовки до тристоронньої зустрічі з РФ на початку березня. Також обговорюватимуть деталі наступного обміну.

Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський

У четвер, 26 лютого, очільник української переговорної делегації Рустем Умєров зустрінеться з американською стороною й обговорить три актуальні для України кейси, сторони готуватимуться до тристоронньої зустрічі, яка очікується на початку березня за участю рф. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами 25 лютого, передає УНН.

Я розмовляв з Рустемом Умєровим, у нього завтра буде зустріч з американськими переговорниками

- сказав Зеленський.

Він уточнив, що це буде двостороння зустріч з американською стороною, перше питання - це prosperity package, тобто це пакет відновлення України, і будуть проговорювати деталі.

Також перемовники, з його слів, готуватимуться до тристоронньої зустрічі, яка, як очікується, відбудеться на початку березня вже за участю росії.

Друге питання ... будуть готуватись до тристоронньої зустрічі, яка буде вже з росією, і вона буде, на наш погляд, на початку березня

- вказав Президент України.

Окрім того, зі слів Президента, сторони працюватимуть над деталями та логістикою наступного великого обміну.

Як уточнили в ОП, переговори продовжаться у Женеві.

Буданов про обмін полоненими: сподіваюсь, це станеться на цьому тижні23.02.26, 14:49 • 3770 переглядiв

Олександра Василенко

ПолітикаСвіт
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Рустем Умєров
Володимир Зеленський
Україна