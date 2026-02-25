Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Київ • УНН
Рустем Умєров зустрінеться з американською стороною 26 лютого для обговорення відновлення України та підготовки до тристоронньої зустрічі з РФ на початку березня. Також обговорюватимуть деталі наступного обміну.
У четвер, 26 лютого, очільник української переговорної делегації Рустем Умєров зустрінеться з американською стороною й обговорить три актуальні для України кейси, сторони готуватимуться до тристоронньої зустрічі, яка очікується на початку березня за участю рф. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами 25 лютого, передає УНН.
Я розмовляв з Рустемом Умєровим, у нього завтра буде зустріч з американськими переговорниками
Він уточнив, що це буде двостороння зустріч з американською стороною, перше питання - це prosperity package, тобто це пакет відновлення України, і будуть проговорювати деталі.
Також перемовники, з його слів, готуватимуться до тристоронньої зустрічі, яка, як очікується, відбудеться на початку березня вже за участю росії.
Друге питання ... будуть готуватись до тристоронньої зустрічі, яка буде вже з росією, і вона буде, на наш погляд, на початку березня
Окрім того, зі слів Президента, сторони працюватимуть над деталями та логістикою наступного великого обміну.
Як уточнили в ОП, переговори продовжаться у Женеві.
