Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський

У четвер, 26 лютого, очільник української переговорної делегації Рустем Умєров зустрінеться з американською стороною й обговорить три актуальні для України кейси, сторони готуватимуться до тристоронньої зустрічі, яка очікується на початку березня за участю рф. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами 25 лютого, передає УНН.

Я розмовляв з Рустемом Умєровим, у нього завтра буде зустріч з американськими переговорниками

Він уточнив, що це буде двостороння зустріч з американською стороною, перше питання - це prosperity package, тобто це пакет відновлення України, і будуть проговорювати деталі.

Також перемовники, з його слів, готуватимуться до тристоронньої зустрічі, яка, як очікується, відбудеться на початку березня вже за участю росії.

