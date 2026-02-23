Буданов про обмін полоненими: сподіваюсь, це станеться на цьому тижні
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов очікує обміну полоненими цього тижня. Йдеться про значну кількість людей, більшу, ніж попереднього разу.
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов розраховує на обмін полоненими найближчим часом, вказавши, що є сподівання, що це станеться "на цьому тижні", про що заявив під час спілкування з журналістами, пише УНН.
Ми працюємо над цим, я сподіваюся, що все ж таки на цьому тижні це станеться
За його словами, ідеться про "значну цифру, більше, ніж минулого разу, скажімо так".
На запитання, чи є ймовірність зустрічі Зеленського з путіним, Буданов вказав "не знаю поки що". На уточнення, чи про це говориться на переговорах, керівник ОП зазначив: "Так, ми підіймали це питання". "Поки що остаточної відповіді немає", - вказав Буданов у відповідь на запитання, що на це говорить російська сторона.
Щодо позиції росії на переговорах керівник ОП дивиться "зі стриманим оптимізмом". "Ми точно рухаємося і, порівнюючи з першою зустріччю, уже багато питань зрушилося з місця. Починаючи просто від позицій "ми хочемо так, а ми хочемо так", - зазначив Буданов.
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ22.02.26, 21:22 • 61007 переглядiв