12:02 • 2406 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
10:58 • 10202 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 15050 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 15580 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
07:26 • 27221 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
23 лютого, 06:24 • 39815 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 39644 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 61013 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 52084 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 51481 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
Буданов про обмін полоненими: сподіваюсь, це станеться на цьому тижні

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов очікує обміну полоненими цього тижня. Йдеться про значну кількість людей, більшу, ніж попереднього разу.

Буданов про обмін полоненими: сподіваюсь, це станеться на цьому тижні

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов розраховує на обмін полоненими найближчим часом, вказавши, що є сподівання, що це станеться "на цьому тижні", про що заявив під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Ми працюємо над цим, я сподіваюся, що все ж таки на цьому тижні це станеться

- зазначив керівник ОП Буданов, відповідаючи, чи можна очікувати обмін військовополоненими найближчим часом.

За його словами, ідеться про "значну цифру, більше, ніж минулого разу, скажімо так".

На запитання, чи є ймовірність зустрічі Зеленського з путіним, Буданов вказав "не знаю поки що". На уточнення, чи про це говориться на переговорах, керівник ОП зазначив: "Так, ми підіймали це питання". "Поки що остаточної відповіді немає", - вказав Буданов у відповідь на запитання, що на це говорить російська сторона.

Щодо позиції росії на переговорах керівник ОП дивиться "зі стриманим оптимізмом". "Ми точно рухаємося і, порівнюючи з першою зустріччю, уже багато питань зрушилося з місця. Починаючи просто від позицій "ми хочемо так, а ми хочемо так", - зазначив Буданов.

У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ22.02.26, 21:22 • 61007 переглядiв

Юлія Шрамко

