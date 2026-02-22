У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
Київ • УНН
За інформацією джерела росЗМІ, переговори щодо України можуть відновитися в Женеві 26 лютого. Цю інформацію поки не підтвердили Україна, рф та США.
Вже 26 лютого у Женеві можуть відновитися переговори щодо України. Про це повідомило джерело російському ТАСС, передає УНН.
Переговори щодо України можуть відновитися в Женеві 26 лютого
Наразі дану інформацію не підтвердила ні Україна, ні рф, ні США.
Нагадаємо
Президент Зеленський повідомив про підготовку України до нового раунду переговорів у тристоронньому форматі за участю США та РФ, який може відбутися до кінця лютого. Українські відповіді на складні питання вже готові, пріоритети для команди визначені.
