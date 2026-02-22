$43.270.00
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
14:20 • 13016 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
13:36 • 20631 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 23453 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочині
22 лютого, 00:48 • 39266 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратура
21 лютого, 23:49 • 48008 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалих
21 лютого, 22:51 • 39298 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 63589 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 66600 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 41830 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ

Київ • УНН

 • 70 перегляди

За інформацією джерела росЗМІ, переговори щодо України можуть відновитися в Женеві 26 лютого. Цю інформацію поки не підтвердили Україна, рф та США.

Вже 26 лютого у Женеві можуть відновитися переговори щодо України. Про це повідомило джерело російському ТАСС, передає УНН.

Переговори щодо України можуть відновитися в Женеві 26 лютого 

- йдеться у повідомленні.

Наразі дану інформацію не підтвердила ні Україна, ні рф, ні США.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив про підготовку України до нового раунду переговорів у тристоронньому форматі за участю США та РФ, який може відбутися до кінця лютого. Українські відповіді на складні питання вже готові, пріоритети для команди визначені.

Умєров: переговори у Женеві були "предметні", наступний етап - досягти узгодженості рішень для розгляду президентами18.02.26, 13:12 • 4368 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Женева
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна