Буданов об обмене пленными: надеюсь, это произойдет на этой неделе

$43.270.01
50.920.00
ukenru
Эксклюзив
13:20 • 1504 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02 • 3116 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
12:02 • 5434 просмотра
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Эксклюзив
10:58 • 12958 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
10:23 • 18544 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 18704 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
23 февраля, 07:26 • 30030 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
23 февраля, 06:24 • 41969 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 40705 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 62068 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.7м/с
90%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Папа Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня и бомбардировок в Украине23 февраля, 04:34 • 18788 просмотра
ВСУ уничтожили 720 оккупантов за сутки на всех направлениях - ГенштабPhoto23 февраля, 04:51 • 33585 просмотра
Изменения движения поездов коснулись шести областей, часть рейсов заменили автобусами07:45 • 31555 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto08:38 • 31213 просмотра
Нидерланды получили самого молодого премьер-министра в истории - король принял присягу нового коалиционного правительстваVideo11:50 • 13590 просмотра
публикации
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:20 • 1468 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
13:02 • 3058 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 118299 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 128129 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 133823 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Кирилл Буданов
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Словакия
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto08:38 • 31402 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 59028 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 59731 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 59062 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 44687 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
MIM-104 Patriot
Отопление
9К720 Искандер

Буданов об обмене пленными: надеюсь, это произойдет на этой неделе

Киев • УНН

 • 1160 просмотра

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов ожидает обмена пленными на этой неделе. Речь идет о значительном количестве людей, большем, чем в прошлый раз.

Буданов об обмене пленными: надеюсь, это произойдет на этой неделе

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов рассчитывает на обмен пленными в ближайшее время, указав, что есть надежда, что это произойдет "на этой неделе", о чем заявил во время общения с журналистами, пишет УНН.

Мы работаем над этим, я надеюсь, что все же на этой неделе это произойдет

- отметил руководитель ОП Буданов, отвечая, можно ли ожидать обмена военнопленными в ближайшее время.

По его словам, речь идет о "значительной цифре, больше, чем в прошлый раз, скажем так".

На вопрос, есть ли вероятность встречи Зеленского с путиным, Буданов указал "не знаю пока что". На уточнение, говорится ли об этом на переговорах, руководитель ОП отметил: "Да, мы поднимали этот вопрос". "Пока что окончательного ответа нет", - указал Буданов в ответ на вопрос, что на это говорит российская сторона.

Относительно позиции россии на переговорах руководитель ОП смотрит "со сдержанным оптимизмом". "Мы точно движемся и, сравнивая с первой встречей, уже многие вопросы сдвинулись с места. Начиная просто от позиций "мы хотим так, а мы хотим так", - отметил Буданов.

В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ22.02.26, 21:22 • 62068 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский