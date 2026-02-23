Буданов об обмене пленными: надеюсь, это произойдет на этой неделе
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов ожидает обмена пленными на этой неделе. Речь идет о значительном количестве людей, большем, чем в прошлый раз.
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов рассчитывает на обмен пленными в ближайшее время, указав, что есть надежда, что это произойдет "на этой неделе", о чем заявил во время общения с журналистами, пишет УНН.
Мы работаем над этим, я надеюсь, что все же на этой неделе это произойдет
По его словам, речь идет о "значительной цифре, больше, чем в прошлый раз, скажем так".
На вопрос, есть ли вероятность встречи Зеленского с путиным, Буданов указал "не знаю пока что". На уточнение, говорится ли об этом на переговорах, руководитель ОП отметил: "Да, мы поднимали этот вопрос". "Пока что окончательного ответа нет", - указал Буданов в ответ на вопрос, что на это говорит российская сторона.
Относительно позиции россии на переговорах руководитель ОП смотрит "со сдержанным оптимизмом". "Мы точно движемся и, сравнивая с первой встречей, уже многие вопросы сдвинулись с места. Начиная просто от позиций "мы хотим так, а мы хотим так", - отметил Буданов.
