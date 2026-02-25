Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский

В четверг, 26 февраля, глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров встретится с американской стороной и обсудит три актуальных для Украины кейса, стороны будут готовиться к трехсторонней встрече, которая ожидается в начале марта с участием рф. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами 25 февраля, передает УНН.

Я разговаривал с Рустемом Умеровым, у него завтра будет встреча с американскими переговорщиками - сказал Зеленский.

Он уточнил, что это будет двусторонняя встреча с американской стороной, первый вопрос - это prosperity package, то есть это пакет восстановления Украины, и будут проговариваться детали.

Также переговорщики, по его словам, будут готовиться к трехсторонней встрече, которая, как ожидается, состоится в начале марта уже с участием россии.

Второй вопрос... будут готовиться к трехсторонней встрече, которая будет уже с россией, и она будет, на наш взгляд, в начале марта - указал Президент Украины.

Кроме того, по словам Президента, стороны будут работать над деталями и логистикой следующего крупного обмена.

Как уточнили в ОП, переговоры продолжатся в Женеве.

