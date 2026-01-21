Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины

На днях появилась информация, что европейские страны все чаще обсуждают возможность формирования альтернативных или параллельных форматов безопасности - в частности, в виде так называемой "коалиции желающих", которая могла бы действовать даже в случае ослабления роли США, об этом сообщает Politico, пишет УНН.

На этом фоне все более заметной становится позиция Украины - государства, которое имеет уникальный опыт современной войны и уже фактически является составной частью европейской безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Европа как отдельный континент должна иметь сильные объединенные вооруженные силы, однако это не означает конкуренцию с США или демонтаж НАТО.

Просто Европа - это отдельный континент, который должен иметь свою отдельную сильную армию. Это не значит, что можно разрушать или нужно НАТО. Ни в коем случае. Речь идет, отдельно, о Вооруженных Силах Европы. И здесь не только об армии, которая должна состоять, по моему мнению, не менее чем из трех миллионов человек, а о том, что это еще обмен технологиями, которые очень важны - отметил Владимир Зеленский.

Президент заявил, что предлагал европейским лидерам создать объединенные вооруженные силы в 3 млн солдат

По словам президента, Украина уже делится с партнерами технологиями и боевым опытом, полученным в противостоянии с Россией, и этот ресурс является критически важным для всей Европы.

Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский отмечает, что разговоры о создании европейских вооруженных сил ведутся уже давно, однако именно сейчас они перешли в активную фазу. Эксперт подчеркивает, что ключевым фактором является именно российская угроза, которая значительно выходит за рамки войны против Украины.

Понятно, что Россия имеет значительно более широкие геополитические амбиции, чем только Украина. Кремль стремится к расширению экспансии, в частности за счет стран, которые являются членами Европейского Союза - говорит Станислав Желиховский.

По словам эксперта, новый толчок этим дискуссиям дало возвращение Дональда Трампа в Белый дом и обострение трансатлантических противоречий.

Эти разговоры особенно активизировались сейчас, когда в Белый дом вернулся Дональд Трамп, который имеет очень специфические взгляды относительно Североатлантического альянса и отношений с Европой. Нельзя исключать, что эти отношения могут серьезно ухудшиться, особенно на фоне ситуации вокруг острова Гренландия - отмечает эксперт.

По словам Станислава Желиховского, в ближайшее время страны ЕС сосредоточатся на наращивании собственных вооруженных сил и координации между ними.

"Удастся ли в ближайшее время создать единое военное формирование стран-членов ЕС - пока сказать трудно. Скорее всего, государства Европейского Союза сосредоточатся на усилении собственной обороноспособности".

Эксперт подчеркивает, что Украина уже сейчас является ключевой составляющей европейской безопасности, даже без формального членства в ЕС.

Непринятие Украины в форматы сотрудничества или в членство в ЕС означало бы выстрел в ногу для самой Европы. Невозможно говорить об эффективной обороноспособности Европейского Союза без украинского государства - говорит эксперт.

По его словам, украинский опыт войны, совместные оборонные проекты и технологии являются уникальным активом.

Украина не может быть альтернативой США, но она может стать свежим дыханием для европейской безопасности, вдохнуть новую жизнь в оборонную систему Европы - подчеркивает Станислав Желиховский.

Эксперт также отмечает, что, несмотря на инициативы по усилению европейской безопасности, сохранение прочных отношений с Соединенными Штатами остается критически важным как для Европы, так и для Украины. США являются ключевым трансатлантическим партнером с мощными вооруженными силами и ядерным потенциалом, и даже при развитии европейских оборонных форматов сотрудничество с Вашингтоном не может быть свернуто

Недавно УНН уже анализировал, как европейские страны готовятся к возможным военным вызовам. Продолжая эту тему, эксперт-международник очертил государства, которые уже сейчас демонстрируют наивысший уровень готовности - как в узком смысле Европы, так и в более широком контексте безопасности.

Если говорить в узком смысле, то есть о самом Европейском Союзе, то я бы прежде всего выделил Францию, также усиливается Германия, и также достаточно эффективно реформирует свои вооруженные силы Польша. Она фактически находится на передовой западного мира, понимая угрозу со стороны России, и вкладывает большие средства в армию. Если же говорить в широком смысле Европы, то здесь обязательно стоит упомянуть Украину и Великобританию, которые не являются членами ЕС. Украина очевидно является одним из топовых государств в военном плане, а Великобритания готова играть важную роль в европейской безопасности - отметил Станислав Желиховский.

По словам эксперта, если говорить о государствах, которые могут наиболее сильно проявить себя в сфере безопасности, то к такой условной пятерке он относит Украину, Великобританию, Германию, Францию и Польшу. Отдельно он отметил, что в рамках Европейского Союза и Европы в целом сильные позиции имеют и скандинавские страны, которые также обладают мощными вооруженными силами и могут играть важную роль в региональной безопасности.

Подводя итог, Станислав Желиховский отметил, что усиление европейских оборонных инициатив выгодно и для Украины. По его словам, привлечение Украины к таким форматам может стать дополнительным аргументом в пользу ее европейской интеграции, в частности в контексте членства в ЕС, поскольку украинское государство уже имеет уникальный боевой опыт, который важен для безопасности всего европейского континента.