Президент заявил, что предлагал европейским лидерам создать объединенные вооруженные силы в 3 млн солдат

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в прошлом году обращался к европейским лидерам с предложением создать объединенные вооруженные силы Европы, которые будут включать участие 3 млн солдат. Об этом он сказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

Я с этим предложением обратился к лидерам, как минимум, Европы в прошлом году. Год прошел, скажу откровенно, ни одного шага навстречу этой идее никто не сделал. Может еще будут сейчас из-за всех этих вызовов, может лидеры Европы немного задумаются об этом - сказал Зеленский.

Он добавил, что создание вооруженных сил Европы "не означает разрушения НАТО, это означает, что Европа отдельный континент, которая должна иметь свою отдельную сильную армию".

Украина безусловно будет одним из таких фундаментальных вкладов усиления такой армии. Может стать, если и лидеры будут поддерживать такую идею - пояснил Зеленский.

Президент заявил, что численность такой армии должна составлять не менее трех миллионов военных, а ее функционирование должно предусматривать активный обмен технологиями. По его словам, Украина готова делиться собственным опытом применения вооружения.

