Эксклюзив
13:37 • 316 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 1306 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 6214 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 16082 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 17341 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 19682 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 19470 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 16964 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 36080 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 66950 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Президент заявил, что предлагал европейским лидерам создать объединенные вооруженные силы в 3 млн солдат

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 500 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году обращался к европейским лидерам с предложением создать объединенные вооруженные силы Европы численностью 3 миллиона солдат. Он отметил, что Украина готова внести фундаментальный вклад в такую армию и делиться опытом.

Президент заявил, что предлагал европейским лидерам создать объединенные вооруженные силы в 3 млн солдат

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в прошлом году обращался к европейским лидерам с предложением создать объединенные вооруженные силы Европы, которые будут включать участие 3 млн солдат. Об этом он сказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

Я с этим предложением обратился к лидерам, как минимум, Европы в прошлом году. Год прошел, скажу откровенно, ни одного шага навстречу этой идее никто не сделал. Может еще будут сейчас из-за всех этих вызовов, может лидеры Европы немного задумаются об этом

- сказал Зеленский.

Он добавил, что создание вооруженных сил Европы "не означает разрушения НАТО, это означает, что Европа отдельный континент, которая должна иметь свою отдельную сильную армию".

Украина безусловно будет одним из таких фундаментальных вкладов усиления такой армии. Может стать, если и лидеры будут поддерживать такую идею

- пояснил Зеленский.

Президент заявил, что численность такой армии должна составлять не менее трех миллионов военных, а ее функционирование должно предусматривать активный обмен технологиями. По его словам, Украина готова делиться собственным опытом применения вооружения.

Зеленский обеспокоен смещением внимания с Украины из-за событий вокруг Гренландии
20.01.26, 13:38 • 1686 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

