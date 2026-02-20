Орбан выпустил агитационный ролик с кадрами с Зеленским перед выборами
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал агитационный ролик перед выборами, где появился Президент Украины Владимир Зеленский. Орбан выступил с обвинениями.
Детали
На видео изображен сам Орбан, а также есть кадры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Украина хочет хаоса в Венгрии. Они вмешиваются в венгерские выборы, финансируя оппозиционную партию "Tisza". Они также используют политический шантаж, блокируя поставки нефти по трубопроводу "Дружба", чтобы поднять цены на топливо и расходы домохозяйств. Венгрия не сдастся. Мы будем защищать венгерские семьи", - говорится в подписи Орбана к агитационному ролику.
Дополнение
Еще в июне прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online заявлял, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует тему войны РФ против Украины, а также его "лицо" в собственных интересах перед парламентскими выборами.
Остановка поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" после российской атаки вызвала новую напряженность между Украиной и государствами-членами ЕС Венгрией и Словакией.
Венгрия и Словакия, где находятся единственные оставшиеся в ЕС нефтеперерабатывающие заводы, использующие российскую нефть, поставляемую по трубопроводу "Дружба", пытаются обеспечить поставки с тех пор, как они были приостановлены 27 января.
Венгрия и Словакия "обвинили Украину в затягивании возобновления поставок по политическим причинам", и в среду объявили о прекращении экспорта дизельного топлива в Украину. Венгрия также пригрозила прекращением экспорта электроэнергии и газа в Украину.
Впрочем, в отчете аналитического Центра исследования демократии (CSD) от 16 февраля, отмечается, что Венгрии не нужна российская нефть, поскольку другие источники легкодоступны.
"Нет никаких технических или экономических оснований для продолжения действия санкционного исключения для российской нефти в Центральной Европе. Дальнейшая зависимость Венгрии - это политический выбор, который ослабляет единство ЕС и подрывает доверие к санкционному режиму. Постепенный отказ от российской нефти до конца 2026 года является одновременно возможным и важным для долгосрочной энергетической безопасности Европы", сказал директор программы энергетики и климата CSD Мартин Владимиров.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отмечало Reuters, является ярым противником стремления Украины к вступлению в ЕС, и Венгрия, и Словакия поддерживали хорошие отношения с главой кремля владимиром путиным почти четыре года вторжения РФ в Украину.