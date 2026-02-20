Орбан выпустил агитационный ролик с кадрами с Зеленским перед выборами

$43.270.03
50.920.34
ukenru
Эксклюзив
10:00 • 628 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
07:56 • 8636 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 38789 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 70949 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 43829 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 74494 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 38413 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 59560 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 31989 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 27871 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1м/с
57%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
путин в ловушке: шансы на победу рф в Украине уменьшаются - The Economist20 февраля, 00:15 • 30178 просмотра
Крым подвергся ночной атаке: аэродромы под ударом, есть жертвы20 февраля, 01:28 • 24671 просмотра
Новый механизм призыва: Россия создает пожарное подразделение для "защиты" ЗАЭС20 февраля, 02:03 • 21636 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО06:27 • 15383 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС06:37 • 17106 просмотра
публикации
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
10:00 • 628 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 43408 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 74496 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 59564 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 53719 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Музыкант
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Запорожская область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo08:31 • 10692 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС06:37 • 17769 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО06:27 • 16001 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 21260 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 32090 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
9К720 Искандер

Орбан выпустил агитационный ролик с кадрами с Зеленским перед выборами

Киев • УНН

 • 4686 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал агитационный ролик перед выборами, где появился Президент Украины Владимир Зеленский. Орбан выступил с обвинениями.

Орбан выпустил агитационный ролик с кадрами с Зеленским перед выборами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выпустил агитационный ролик перед выборами с изображением Президента Украины Владимира Зеленского, пишет УНН.

Детали

На видео изображен сам Орбан, а также есть кадры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Украина хочет хаоса в Венгрии. Они вмешиваются в венгерские выборы, финансируя оппозиционную партию "Tisza". Они также используют политический шантаж, блокируя поставки нефти по трубопроводу "Дружба", чтобы поднять цены на топливо и расходы домохозяйств. Венгрия не сдастся. Мы будем защищать венгерские семьи", - говорится в подписи Орбана к агитационному ролику.

Дополнение

Еще в июне прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online заявлял, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует тему войны РФ против Украины, а также его "лицо" в собственных интересах перед парламентскими выборами.

Остановка поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" после российской атаки вызвала новую напряженность между Украиной и государствами-членами ЕС Венгрией и Словакией. 

Венгрия и Словакия, где находятся единственные оставшиеся в ЕС нефтеперерабатывающие заводы, использующие российскую нефть, поставляемую по трубопроводу "Дружба", пытаются обеспечить поставки с тех пор, как они были приостановлены 27 января.

Венгрия и Словакия "обвинили Украину в затягивании возобновления поставок по политическим причинам", и в среду объявили о прекращении экспорта дизельного топлива в Украину. Венгрия также пригрозила прекращением экспорта электроэнергии и газа в Украину.

Впрочем, в отчете аналитического Центра исследования демократии (CSD) от 16 февраля, отмечается, что Венгрии не нужна российская нефть, поскольку другие источники легкодоступны.

"Нет никаких технических или экономических оснований для продолжения действия санкционного исключения для российской нефти в Центральной Европе. Дальнейшая зависимость Венгрии - это политический выбор, который ослабляет единство ЕС и подрывает доверие к санкционному режиму. Постепенный отказ от российской нефти до конца 2026 года является одновременно возможным и важным для долгосрочной энергетической безопасности Европы", сказал директор программы энергетики и климата CSD Мартин Владимиров.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отмечало Reuters, является ярым противником стремления Украины к вступлению в ЕС, и Венгрия, и Словакия поддерживали хорошие отношения с главой кремля владимиром путиным почти четыре года вторжения РФ в Украину.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Фильм
Европейская комиссия
Европейский Союз
Словакия
Владимир Зеленский
Венгрия
Урсула фон дер Ляйен
Украина