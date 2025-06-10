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Зеленський: політика Орбана - антиукраїнська, але це не позиція всієї Угорщини

Київ • УНН

 • 612 перегляди

Президент України звинуватив Орбана у використанні війни та особи Зеленського у внутрішній політиці, що призводить до радикалізації угорського суспільства та погіршує відносини.

Зеленський: політика Орбана - антиукраїнська, але це не позиція всієї Угорщини

Президент України Володимир Зеленський розкритикував політику прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, назвавши її антиукраїнською. За словами Глави держави, Орбан використовує тему війни та особу Зеленського у внутрішній політиці для мобілізації електорату, що, на думку Президента, призводить до радикалізації угорського суспільства і погіршує двосторонні відносини. Про це повідомив Зеленський під час інтерв'ю угорському виданню Valasz Online, передає УНН.

Деталі

"Позиція Віктора Орбана не відображає позицію всієї Угорщини. У цьому полягає різниця між Угорщиною та росією: у росії позиція путіна така ж, як і в його суспільства. Політика Віктора, на жаль, антиукраїнська. І антиєвропейська. Він використовує це у своїй внутрішній політиці: він хоче обернути війну в Україні на свою користь для виборів. Що несправедливо. Він засипає суспільство неправдивою інформацією, яка радикалізує людей. Ось так погіршуються наші двосторонні відносини", - зазначив Зеленський.

Він припустив, що Орбан може поводитись саме таким чином через певні вигоди від "добросусідства" із путіним, але, на думку Президента, ця політика програшна.

"Можливо, він думає, що зможе досягти успіху за допомогою нафти та газу, тому робить ставку на добрі відносини з путіним і погані з Україною. Він вважає, що сидить на хорошому коні, але я переконаний, що він програє", - зауважив Зеленський.

"І я говорю це з історичної точки зору, а не через вибори. Я не хочу втручатися в них. Я завжди прагнув продуктивного діалогу з ним, але його дії та операції виходять за межі суверенітету України. І він не має права переходити цю межу", - вказав Президент.

Відповідаючи, чи знав про те, що Орбан після візиту в липні минулого року до Києва поїде до москви, Зеленський зазначив: "Я не знав про це. Це було його рішення. Але він міг мені сказати. Приїжджає в гості, говорить про завершення війни – а потім їде в росію. Чи знали про це росіяни? Мабуть, так. Не могло бути, щоб він після зустрічі тут раптом вирішив поїхати до росії". "Він знав заздалегідь, він знав, що робить. Чи це щирі відносини? Це не так. Зрештою, він їде кудись ще, щоб обговорити нас. Він може прямувати куди завгодно, звичайно, він лідер суверенної країни, але він їде говорити про війну – війну, яка стосується нас, українського народу. Він справді міг би сказати", - додав Зеленський.

На запитання, стосовно того, що Орбан начебто "змушує угорське населення голосувати щодо членства України в ЄС", Зеленський відповів, що це - спроба використовувати постать Зеленського, зокрема на плакатах, розвішаних в угорських містах, у своїй внутрішній політиці.

"Щоб він використовував моє обличчя для власних виборів? Я не погоджувався на це! Я президент іншої країни. Йому неправильно використовувати мене для своєї внутрішньої політики! В інших країнах також немає плакатів Орбана. Бо це було б неетично", - заявив Президент.

"Він використовує Україну для власних виборів. Він не розуміє, що це матиме набагато серйозніші та небезпечніші наслідки: радикалізація та антиукраїнізація угорського суспільства. Не допомагаючи нам, він робить послугу путіну. Тому я й сказав, що Віктор робить серйозну, історичну помилку. Це моя особиста думка. Я не можу посміхатися та обійматися, коли бачу, що відбувається насправді. Бо реальність не повинна відрізнятися від політики. Якщо він готовий до коректних відносин, ми знайдемо для цього рамки", - сказав Зеленський.

Раніше

УНН писав, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прагне докласти всіх зусиль, аби завадити вступу України в ЄС. Орбан виправдовує це "турботою" про угорські інтереси. Він заявив, що розширення і зміцнення спільноти держав-членів - це благородна ідея, але "бюрократи в Брюсселі хочуть проштовхнути Україну, використовуючи добру волю європейських громадян".

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Європейський Союз
Брюссельський столичний регіон
Володимир Зеленський
Угорщина
Віктор Орбан
Kyiv
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