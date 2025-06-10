Зеленский: политика Орбана - антиукраинская, но это не позиция всей Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, назвав ее антиукраинской. По словам Главы государства, Орбан использует тему войны и личность Зеленского во внутренней политике для мобилизации электората, что, по мнению Президента, приводит к радикализации венгерского общества и ухудшает двусторонние отношения. Об этом сообщил Зеленский во время интервью венгерскому изданию Valasz Online, передает УНН.

Детали

"Позиция Виктора Орбана не отражает позицию всей Венгрии. В этом заключается разница между Венгрией и россией: в россии позиция путина такая же, как и в его общества. Политика Виктора, к сожалению, антиукраинская. И антиевропейская. Он использует это в своей внутренней политике: он хочет обратить войну в Украине в свою пользу для выборов. Что несправедливо. Он засыпает общество ложной информацией, которая радикализирует людей. Вот так ухудшаются наши двусторонние отношения", - отметил Зеленский.

Он предположил, что Орбан может вести себя именно таким образом из-за определенных выгод от "добрососедства" с путиным, но, по мнению Президента, эта политика проигрышная.

"Возможно, он думает, что сможет добиться успеха с помощью нефти и газа, поэтому делает ставку на хорошие отношения с путиным и плохие с Украиной. Он считает, что сидит на хорошем коне, но я убежден, что он проиграет", - заметил Зеленский.

"И я говорю это с исторической точки зрения, а не из-за выборов. Я не хочу вмешиваться в них. Я всегда стремился к продуктивному диалогу с ним, но его действия и операции выходят за пределы суверенитета Украины. И он не имеет права переходить эту границу", - указал Президент.

Отвечая, знал ли о том, что Орбан после визита в июле прошлого года в Киев поедет в москву, Зеленский отметил: "Я не знал об этом. Это было его решение. Но он мог мне сказать. Приезжает в гости, говорит о завершении войны – а потом едет в россию. Знали ли об этом россияне? Наверное, да. Не могло быть, чтобы он после встречи здесь вдруг решил поехать в россию". "Он знал заранее, он знал, что делает. Честны ли эти отношения? Это не так. В конце концов, он едет куда-то еще, чтобы обсудить нас. Он может направляться куда угодно, конечно, он лидер суверенной страны, но он едет говорить о войне – войне, которая касается нас, украинского народа. Он действительно мог бы сказать", - добавил Зеленский.

На вопрос, относительно того, что Орбан якобы "заставляет венгерское население голосовать по членству Украины в ЕС", Зеленский ответил, что это - попытка использовать фигуру Зеленского, в частности на плакатах, развешанных в венгерских городах, в своей внутренней политике.

"Чтобы он использовал мое лицо для собственных выборов? Я не соглашался на это! Я президент другой страны. Ему неправильно использовать меня для своей внутренней политики! В других странах тоже нет плакатов Орбана. Потому что это было бы неэтично", - заявил Президент.

"Он использует Украину для собственных выборов. Он не понимает, что это будет иметь гораздо более серьезные и опасные последствия: радикализация и антиукраинизация венгерского общества. Не помогая нам, он оказывает услугу путину. Поэтому я и сказал, что Виктор совершает серьезную, историческую ошибку. Это мое личное мнение. Я не могу улыбаться и обниматься, когда вижу, что происходит на самом деле. Потому что реальность не должна отличаться от политики. Если он готов к корректным отношениям, мы найдем для этого рамки", - сказал Зеленский.

Ранее

УНН писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стремится приложить все усилия, чтобы помешать вступлению Украины в ЕС. Орбан оправдывает это "заботой" о венгерских интересах. Он заявил, что расширение и укрепление сообщества государств-членов - это благородная идея, но "бюрократы в Брюсселе хотят протолкнуть Украину, используя добрую волю европейских граждан".