Орбан випустив агітаційний ролик з кадрами із Зеленським перед виборами

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан випустив агітаційний ролик перед виборами із зображенням Президента України Володимира Зеленського, пише УНН.

Деталі

На відео зображений сам Орбан, а також є кадри з Президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Україна хоче хаосу в Угорщині. Вони втручаються в угорські вибори, фінансуючи опозиційну партію "Tisza". Вони також використовують політичний шантаж, блокуючи постачання нафти трубопроводом "Дружба", щоб підняти ціни на паливо та витрати домогосподарств. Угорщина не здасться. Ми будемо захищати угорські сім'ї", - ідеться в підписі Орбана до агітаційного ролика.

Доповнення

Ще у червні торік Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online заявляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує тему війни рф проти України, а також його "обличчя" у власних інтересах перед парламентськими виборами.

Зупинка поставок російської нафти трубопроводом "Дружба" після російської атаки спричинила нову напруженість між Україною та державами-членами ЄС Угорщиною та Словаччиною.

Угорщина і Словаччина, де знаходяться єдині нафтопереробні заводи, що залишилися в ЄС, що використовують російську нафту, що постачається трубопроводом "Дружба", намагаються забезпечити постачання з того часу, як вони були призупинені 27 січня.

Угорщина та Словаччина "звинуватили Україну в затягуванні відновлення постачання з політичних причин", і в середу оголосили про припинення експорту дизельного палива до України. Угорщина також пригрозила припиненням експорту електроенергії та газу до України.

Утім, у звіті аналітичного Центру дослідження демократії (CSD) від 16 лютого, зазначається, що Угорщині не потрібна російська нафта, оскільки інші джерела легкодоступні.

"Немає жодних технічних чи економічних підстав для продовження дії санкційного винятку для російської нафти в Центральній Європі. Подальша залежність Угорщини - це політичний вибір, який послаблює єдність ЄС та підриває довіру до санкційного режиму. Поступова відмова від російської нафти до кінця 2026 року є одночасно можливою та важливою для довгострокової енергетичної безпеки Європи", сказав директор програми енергетики та клімату CSD Мартін Владимиров.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, зазначало Reuters, є затятим противником прагнення України до вступу до ЄС, і Угорщина, і Словаччина підтримували добрі відносини з главою кремля володимиром путіним майже чотири роки вторгнення рф до України.