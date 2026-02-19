Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Киев • УНН
Украина не будет бойкотировать Паралимпиаду-2026, украинские паралимпийцы будут соревноваться. Решение об участии в церемонии открытия будет объявлено позже.
Информация о том, что Украина будет бойкотировать Паралимпиаду-2026, не соответствует действительности. УНН получили эксклюзивный комментарий в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Украины.
Пресс-служба отмечает, что украинские паралимпийцы будут представлены на нынешних Играх.
Наши паралимпийцы будут соревноваться! Это абсолютно точно. По поводу того, будем ли мы на церемонии или нет, то об этом станет известно позже. Однако на соревнованиях украинская сборная будет стопроцентно
В последние дни ситуация вокруг предстоящих зимних Паралимпийских игр набирает обороты. В частности, Польша, а именно Министерство спорта и туризма этой страны заявило о том, что их страна не будет участвовать в открытии Паралимпийских игр в Милане из-за допуска российских и белорусских спортсменов с использованием их национальных символов.
Ранее мы писали о том, что Украина призвала Международный Паралимпийский комитет не давать россии и беларуси быть представленными на Будущих Паралимпийских Играх под своими национальными флагами.