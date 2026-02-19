Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр

Информация о том, что Украина будет бойкотировать Паралимпиаду-2026, не соответствует действительности. УНН получили эксклюзивный комментарий в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Украины.

Пресс-служба отмечает, что украинские паралимпийцы будут представлены на нынешних Играх.

Наши паралимпийцы будут соревноваться! Это абсолютно точно. По поводу того, будем ли мы на церемонии или нет, то об этом станет известно позже. Однако на соревнованиях украинская сборная будет стопроцентно