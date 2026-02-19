$43.290.03
ukenru
Эксклюзив
15:01 • 3388 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 5670 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 5816 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 14073 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 13540 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28 • 23540 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 23957 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 24400 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 23564 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18140 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Популярные новости
Масштабную наркосеть накрыли в рамках спецоперации "Рубикон", 104 задержанных в Украине и за рубежом - Генпрокурор КравченкоVideo19 февраля, 08:18 • 16663 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 20454 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 15004 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 9884 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 5714 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 5774 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
13:31 • 14073 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
11:28 • 23540 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 20487 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 39491 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Джеффри Эпштейн
Карл III
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Село
Одесса
УНН Lite
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 9942 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 15034 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 22723 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 30744 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 31844 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
YouTube

Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр

Киев • УНН

 • 3396 просмотра

Украина не будет бойкотировать Паралимпиаду-2026, украинские паралимпийцы будут соревноваться. Решение об участии в церемонии открытия будет объявлено позже.

Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр

Информация о том, что Украина будет бойкотировать Паралимпиаду-2026, не соответствует действительности.  УНН получили эксклюзивный комментарий в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Украины.

Подробности

Пресс-служба отмечает, что украинские паралимпийцы будут представлены на нынешних Играх.

Наши паралимпийцы будут соревноваться! Это абсолютно точно. По поводу того, будем ли мы на церемонии или нет, то об этом станет известно позже. Однако на соревнованиях украинская сборная будет стопроцентно

- заявили в НПК Украины.

Дополнительно

В последние дни ситуация вокруг предстоящих зимних Паралимпийских игр набирает обороты. В частности, Польша, а именно Министерство спорта и туризма этой страны заявило о том, что их страна не будет участвовать в открытии Паралимпийских игр в Милане из-за допуска российских и белорусских спортсменов с использованием их национальных символов.

Напомним

Ранее мы писали о том, что Украина призвала Международный Паралимпийский комитет не давать россии и беларуси быть представленными на Будущих Паралимпийских Играх под своими национальными флагами.

Станислав Кармазин

СпортНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Беларусь
Милан
Украина
Польша