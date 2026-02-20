Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО

Украина может экспортировать военные товары и услуги на "несколько миллиардов долларов" в этом году после того, как разрешила свои первые продажи за границу в военное время, и рассматривает возможность введения налога на этот экспорт, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алоян в интервью Reuters, пишет УНН.

Детали

Ранее в этом месяце государственная комиссия, занимающаяся соответствующими лицензиями в военное время, одобрила большинство из 40 заявок производителей оборонного сектора на экспорт материалов и услуг, сообщил Алоян в интервью.

Украина приостановила экспорт оружия после вторжения РФ в феврале 2022 года и в значительной степени полагается на поставки оружия партнеров для защиты от российских войск.

В то же время Украина вкладывала ресурсы в развитие своей оборонной промышленности, в частности беспилотников и ракет. Используя свой огромный опыт боевых действий, Украина в последние годы пережила бум оборонных технологий.

На вопрос об экспортном потенциале в этом году Алоян ответил: "Учитывая готовую продукцию, запасные части, компоненты и услуги, которые можно предоставить, это составляет несколько миллиардов долларов".

В целом, потенциал "значительно выше" довоенного экспорта, сказал он.

Но Алоян, который является членом комиссии, разрешающей экспорт, преуменьшил значение разговоров об экспортном буме для производителей и разработчиков оружия сразу.

Собственные военные нужды Украины должны быть на первом месте, сказал он.

Союзники Украины выразили заинтересованность в получении ее передовых оборонных технологий, сказал Алоян, назвав Германию, Великобританию, США, страны Северной Европы, три страны Ближнего Востока и по крайней мере одну азиатскую страну среди наиболее заинтересованных.

Одна из стран Ближнего Востока, имеющая давнюю историю торговли оружием с Украиной, изучает возможности в сфере беспилотников и тяжелой техники, сказал Алоян, отказавшись назвать страну.

Приоритет будет отдан экспорту в страны, которые являются крупнейшими сторонниками Украины в войне, сказал Алоян.

Украина также стремится предоставить приоритет совместным предприятиям и другим формам сотрудничества с иностранными странами для привлечения финансовых ресурсов, создания новых цепочек поставок оружия на передовую и доступа к новым технологиям. Это важнее, чем простой экспорт готовой к использованию продукции, добавил Алоян.

Зеленский принял первый ударный дрон совместного производства в Германии

Производители оборонной продукции, пишет издание, давят на Украину, чтобы она возобновила экспорт, говоря, что она рискует потерять возможности на мировом рынке оружия. Некоторые уже создали дочерние компании для работы за рубежом.

"Нет желания или цели запереть здесь всех производителей и просто оставить своих... Есть подход, и он сосредоточен на создании системы, которая предоставляет приоритет передовой и национальным интересам, - сказал Алоян. - А потом идут коммерческие интересы".

Украина также рассматривает возможность введения экспортной пошлины для производителей оборонной продукции, сказал он.

Хотя окончательного решения еще не принято, он считает, что эта мера оправдает решение государства возобновить экспорт, поскольку Украина могла бы использовать доходы для собственных недофинансированных военных нужд.

Среди заявок, одобренных комиссией, ни одна не касается экспорта готового к использованию оружия, сказал Алоян, а большинство направлены на реимпорт оружия в Украину для использования на передовой. "Но некоторые связаны с оборудованием для украинско-американской программы FrankenSAM, которая разрабатывает зенитно-ракетные системы путем сочетания советских систем, принадлежащих Украине, с западными ракетами", пишет издание.

Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия