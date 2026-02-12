Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия

Украинские предприятия получили первые разрешения на экспорт вооружения. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров и добавил, что все решения – под государственным контролем и с безусловным приоритетом потребностей Сил обороны, передает УНН.

Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля возобновила работу и впервые за 8 месяцев провела заседание. По его итогам украинские предприятия получили первые разрешения на экспорт контролируемых товаров. Все решения – под государственным контролем и с безусловным приоритетом потребностей Сил обороны

По его словам, контролируемый экспорт вооружения – это о безопасности государства и развитии нашего оборонно-промышленного комплекса. Он открывает путь к новым альянсам безопасности и расширению международного партнерства.

Украина предлагает Польше дроны в обмен на самолеты МиГ: что сказал Зеленский

Сегодня производственные мощности украинского ОПК превышают 55 млрд долларов. В сферах БпЛА, РЭБ и разведки наши возможности уже больше, чем объемы внутренних закупок. Координированный экспорт позволяет привлекать инвестиции, масштабировать производство и запускать новые технологии для украинской армии