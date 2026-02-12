Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества возобновила работу, разрешив украинским предприятиям экспортировать контролируемые товары. Это решение под государственным контролем и приоритетом потребностей Сил обороны, что будет способствовать развитию ОПК и новым альянсам.
Украинские предприятия получили первые разрешения на экспорт вооружения. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров и добавил, что все решения – под государственным контролем и с безусловным приоритетом потребностей Сил обороны, передает УНН.
Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля возобновила работу и впервые за 8 месяцев провела заседание. По его итогам украинские предприятия получили первые разрешения на экспорт контролируемых товаров. Все решения – под государственным контролем и с безусловным приоритетом потребностей Сил обороны
По его словам, контролируемый экспорт вооружения – это о безопасности государства и развитии нашего оборонно-промышленного комплекса. Он открывает путь к новым альянсам безопасности и расширению международного партнерства.
Сегодня производственные мощности украинского ОПК превышают 55 млрд долларов. В сферах БпЛА, РЭБ и разведки наши возможности уже больше, чем объемы внутренних закупок. Координированный экспорт позволяет привлекать инвестиции, масштабировать производство и запускать новые технологии для украинской армии
Умеров также отметил, что украинский ОПК доказал свою эффективность в войне.
Теперь наша задача – превратить этот опыт в долгосрочную индустриальную силу и часть общей безопасности с партнерами
