Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества возобновила работу, разрешив украинским предприятиям экспортировать контролируемые товары. Это решение под государственным контролем и приоритетом потребностей Сил обороны, что будет способствовать развитию ОПК и новым альянсам.

Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия

Украинские предприятия получили первые разрешения на экспорт вооружения. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров и добавил, что все решения – под государственным контролем и с безусловным приоритетом потребностей Сил обороны, передает УНН.

Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля возобновила работу и впервые за 8 месяцев провела заседание. По его итогам украинские предприятия получили первые разрешения на экспорт контролируемых товаров. Все решения – под государственным контролем и с безусловным приоритетом потребностей Сил обороны

- сообщил Умеров.

По его словам, контролируемый экспорт вооружения – это о безопасности государства и развитии нашего оборонно-промышленного комплекса. Он открывает путь к новым альянсам безопасности и расширению международного партнерства.

Украина предлагает Польше дроны в обмен на самолеты МиГ: что сказал Зеленский05.02.26, 15:45 • 4136 просмотров

Сегодня производственные мощности украинского ОПК превышают 55 млрд долларов. В сферах БпЛА, РЭБ и разведки наши возможности уже больше, чем объемы внутренних закупок. Координированный экспорт позволяет привлекать инвестиции, масштабировать производство и запускать новые технологии для украинской армии

- добавил секретарь СНБО.

Умеров также отметил, что украинский ОПК доказал свою эффективность в войне.

Теперь наша задача – превратить этот опыт в долгосрочную индустриальную силу и часть общей безопасности с партнерами

- резюмировал он.

Украина имеет 450 компаний-производителей дронов, 40-50 из них являются лидерами - Зеленский08.02.26, 16:29 • 5633 просмотра

Антонина Туманова

