Украина имеет 450 компаний-производителей дронов, 40-50 из них являются лидерами - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине действует 450 компаний, производящих дроны, из которых 40-50 являются ведущими. Он отметил, что 2026 год станет годом инвестиций в украинские технологии, в частности в дроны.
В Украине на сегодняшний день 450 компаний, производящих дроны. Из них 40-50 – топы. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с преподавателями и студентами Киевского авиационного института по случаю 120-летия со дня рождения авиаконструктора Олега Антонова, передает УНН.
Авиация – одно из перспективных направлений для инвестирования в Украину. Мы технологичны, очень. У нас на сегодняшний день 450 компаний, производящих дроны. Из них 40-50 – топы. Все хотят инвестировать
По словам Главы государства, 2026 год будет годом инвестиций в украинские технологии.
Прежде всего дроны. Это большая индустрия, новая индустрия. Согласно финансам, которые заходят в Украину во время войны, это самая большая индустрия, которая есть в Украине
