Україна має 450 компаній-виробників дронів, 40-50 з них є лідерами - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні діє 450 компаній, що виробляють дрони, з яких 40-50 є провідними. Він зазначив, що 2026 рік стане роком інвестицій в українські технології, зокрема в дрони.
В Україні на сьогодні 450 компаній, які виробляють дрони. З них 40-50 – топи. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова, передає УНН.
Авіація – один із перспективних напрямків для інвестування в Україну. Ми технологічні, дуже. У нас на сьогодні 450 компаній, які виробляють дрони. З них 40-50 – топи. Усі хочуть інвестувати
За словами Глави держави, 2026 рік буде роком інвестицій в українські технології.
Передусім дрони. Це велика індустрія, нова індустрія. Згідно з фінансами, які заходять в Україну під час війни, це найбільша індустрія, яка є в Україні
