Україна має 450 компаній-виробників дронів, 40-50 з них є лідерами - Зеленський

Ексклюзив
13:58 • 1348 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
12:29 • 4296 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
10:00 • 8632 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
08:45 • 5162 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 5256 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 22051 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 35780 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 34277 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 39185 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 30990 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
ISW: росія використала мораторій на удари по енергетиці для накопичення зброї та нових атак на Україну8 лютого, 05:15 • 5982 перегляди
Партизани знищили ключовий інструмент координації окупантів на бєлгородщиніVideo8 лютого, 05:32 • 6998 перегляди
Понад тисяча солдатів та сотні БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу8 лютого, 05:46 • 4270 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 15468 перегляди
Президент Словаччини вважає помилкою передачу МіГ-29 Україні 08:56 • 8362 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 15546 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 39354 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 59507 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 53449 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 54549 перегляди
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 20149 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 34315 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 36161 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 44926 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 47808 перегляди
Україна має 450 компаній-виробників дронів, 40-50 з них є лідерами - Зеленський

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні діє 450 компаній, що виробляють дрони, з яких 40-50 є провідними. Він зазначив, що 2026 рік стане роком інвестицій в українські технології, зокрема в дрони.

Україна має 450 компаній-виробників дронів, 40-50 з них є лідерами - Зеленський

В Україні на сьогодні 450 компаній, які виробляють дрони. З них 40-50 – топи. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова, передає УНН.

Авіація – один із перспективних напрямків для інвестування в Україну. Ми технологічні, дуже. У нас на сьогодні 450 компаній, які виробляють дрони. З них 40-50 – топи. Усі хочуть інвестувати 

- повідомив Зеленський.

За словами Глави держави, 2026 рік буде роком інвестицій в українські технології.

Передусім дрони. Це велика індустрія, нова індустрія. Згідно з фінансами, які заходять в Україну під час війни, це найбільша індустрія, яка є в Україні 

- наголосив Зеленський.

Зеленський очікує від Міноборони та командування ЗСУ результатів проти дронів-розвідників рф і по захисту від РСЗВ05.02.26, 13:14 • 4191 перегляд

