Зеленський очікує від Міноборони та командування ЗСУ результатів проти дронів-розвідників рф і по захисту від РСЗВ

10:18 • 2516 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 6834 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 5410 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 8562 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 8320 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 7228 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22 • 10267 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 18619 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 29047 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 22430 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
Меланія Трамп продовжує переговори з путіним щодо повернення депортованих українських дітей5 лютого, 03:05 • 3892 перегляди
ЗСУ знищили 770 окупантів та 60 артсистем за добу - ГенштабPhoto5 лютого, 04:49 • 4338 перегляди
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падаєPhoto5 лютого, 05:01 • 11617 перегляди
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto05:37 • 12903 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto07:12 • 11428 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 6832 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 44601 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 75066 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 75307 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 114238 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Абу-Дабі
Сумська область
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 22325 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 12758 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 12608 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 15677 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto4 лютого, 16:32 • 13897 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Starlink

Зеленський очікує від Міноборони та командування ЗСУ результатів проти дронів-розвідників рф і по захисту від РСЗВ

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Президент Зеленський на енергетичному селекторі доручив Міноборони та командуванню ЗСУ посилити роботу проти російських дронів-розвідників та захист від РСЗВ. Також обговорювалася складна ситуація з опаленням у Києві та робота над програмою теплих пакунків.

Зеленський очікує від Міноборони та командування ЗСУ результатів проти дронів-розвідників рф і по захисту від РСЗВ

Президент Володимир Зеленський на енергетичному селекторі дав завдання Міноборони і командуванню ЗСУ по роботі проти російських дронів-розвідників і по захисту від РСЗВ, пише УНН.

Деталі

"Провів щоденний селектор по ситуації в енергетиці та загалом в областях України. За ніч сьогодні росіяни застосували проти нашої держави 183 ударні дрони, і близько 110 з них – "шахеди". Значну частину вдалося збити. Непогано відпрацювали перехоплювачі", - зазначив Зеленський у соцмережах.

З його слів, "також було застосування ракет, і зокрема цьому на селекторі була приділена суттєва увага".

Перше – по роботі проти російських дронів-розвідників повинно бути додаткове посилення. Друге – треба й надалі застосовувати всі методи захисту від РСЗВ та відповідно завдавати ударів по російських позиціях. Розраховую на результати щодо цього від Міністерства оборони й командування ЗСУ

- наголосив Президент.

Ситуація в енергетиці

"Міністр енергетики сьогодні в Харкові, щоб максимально активізувати всі робочі процеси, які є в регіоні. Ситуація в Києві залишається теж складною, і більш ніж 1100 будинків – без опалення. Важливо, щоб у людей була вся необхідна допомога, яка потрібна", - вів далі Зеленський.

При цьому він висловив вдячність Нафтогазу за роботу над програмою теплих пакунків – "уже роздали людям більш ніж 20 тисяч таких пакунків, і загалом обсяг програми має вийти на рівень 100+ тисяч пакунків". "Важливо, щоб місцеві влади в громадах, у містах підтримували цю роботу урядових структур і Нафтогазу", - зазначив Президент.

Він також відзначив ДСНС України та Укргідроенерго "за роботу фахівців для ліквідації наслідків російських ударів – люди працюють за будь-яких умов та обставин і дають результат, це надзвичайно відчутно".

"Звісно, були доповіді з усіх інших областей, де зараз непросто. Київщина, Дніпровщина, Полтавська область, Чернігівщина, Сумщина, міста й громади південних областей, наше Запоріжжя, Донеччина – дякую всім енергетичним компаніям, кожному й кожній у ремонтних та аварійних бригадах, усім підприємцям, які допомагають. Всюди в Україні люди працюють заради того, щоб вистояти зараз і допомогти тим, хто потребує підтримки. Слава Україні!" - наголосив Зеленський.

У 4 областях знеструмлення через бойові дії та ворожі обстріли, у трьох через негоду - Міненерго05.02.26, 11:55 • 1628 переглядiв

Юлія Шрамко

