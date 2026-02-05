Зеленський очікує від Міноборони та командування ЗСУ результатів проти дронів-розвідників рф і по захисту від РСЗВ

Президент Володимир Зеленський на енергетичному селекторі дав завдання Міноборони і командуванню ЗСУ по роботі проти російських дронів-розвідників і по захисту від РСЗВ, пише УНН.

Деталі

"Провів щоденний селектор по ситуації в енергетиці та загалом в областях України. За ніч сьогодні росіяни застосували проти нашої держави 183 ударні дрони, і близько 110 з них – "шахеди". Значну частину вдалося збити. Непогано відпрацювали перехоплювачі", - зазначив Зеленський у соцмережах.

З його слів, "також було застосування ракет, і зокрема цьому на селекторі була приділена суттєва увага".

Перше – по роботі проти російських дронів-розвідників повинно бути додаткове посилення. Друге – треба й надалі застосовувати всі методи захисту від РСЗВ та відповідно завдавати ударів по російських позиціях. Розраховую на результати щодо цього від Міністерства оборони й командування ЗСУ - наголосив Президент.

Ситуація в енергетиці

"Міністр енергетики сьогодні в Харкові, щоб максимально активізувати всі робочі процеси, які є в регіоні. Ситуація в Києві залишається теж складною, і більш ніж 1100 будинків – без опалення. Важливо, щоб у людей була вся необхідна допомога, яка потрібна", - вів далі Зеленський.

При цьому він висловив вдячність Нафтогазу за роботу над програмою теплих пакунків – "уже роздали людям більш ніж 20 тисяч таких пакунків, і загалом обсяг програми має вийти на рівень 100+ тисяч пакунків". "Важливо, щоб місцеві влади в громадах, у містах підтримували цю роботу урядових структур і Нафтогазу", - зазначив Президент.

Він також відзначив ДСНС України та Укргідроенерго "за роботу фахівців для ліквідації наслідків російських ударів – люди працюють за будь-яких умов та обставин і дають результат, це надзвичайно відчутно".

"Звісно, були доповіді з усіх інших областей, де зараз непросто. Київщина, Дніпровщина, Полтавська область, Чернігівщина, Сумщина, міста й громади південних областей, наше Запоріжжя, Донеччина – дякую всім енергетичним компаніям, кожному й кожній у ремонтних та аварійних бригадах, усім підприємцям, які допомагають. Всюди в Україні люди працюють заради того, щоб вистояти зараз і допомогти тим, хто потребує підтримки. Слава Україні!" - наголосив Зеленський.

