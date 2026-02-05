Зеленский ожидает от Минобороны и командования ВСУ результатов против дронов-разведчиков РФ и по защите от РСЗО

Президент Владимир Зеленский на энергетическом селекторе дал задание Минобороны и командованию ВСУ по работе против российских дронов-разведчиков и по защите от РСЗО, пишет УНН.

Подробности

"Провел ежедневный селектор по ситуации в энергетике и в целом в областях Украины. За ночь сегодня россияне применили против нашего государства 183 ударных дрона, и около 110 из них – "шахеды". Значительную часть удалось сбить. Неплохо отработали перехватчики", - отметил Зеленский в соцсетях.

По его словам, "также было применение ракет, и в частности этому на селекторе было уделено существенное внимание".

Первое – по работе против российских дронов-разведчиков должно быть дополнительное усиление. Второе – нужно и в дальнейшем применять все методы защиты от РСЗО и соответственно наносить удары по российским позициям. Рассчитываю на результаты по этому от Министерства обороны и командования ВСУ - подчеркнул Президент.

Ситуация в энергетике

"Министр энергетики сегодня в Харькове, чтобы максимально активизировать все рабочие процессы, которые есть в регионе. Ситуация в Киеве остается тоже сложной, и более 1100 домов – без отопления. Важно, чтобы у людей была вся необходимая помощь, которая нужна", - продолжил Зеленский.

При этом он выразил благодарность Нафтогазу за работу над программой теплых пакетов – "уже раздали людям более 20 тысяч таких пакетов, и в целом объем программы должен выйти на уровень 100+ тысяч пакетов". "Важно, чтобы местные власти в общинах, в городах поддерживали эту работу правительственных структур и Нафтогаза", - отметил Президент.

Он также отметил ГСЧС Украины и Укргидроэнерго "за работу специалистов по ликвидации последствий российских ударов – люди работают в любых условиях и обстоятельствах и дают результат, это чрезвычайно ощутимо".

"Конечно, были доклады из всех других областей, где сейчас непросто. Киевщина, Днепровщина, Полтавская область, Черниговщина, Сумщина, города и общины южных областей, наше Запорожье, Донетчина – спасибо всем энергетическим компаниям, каждому и каждой в ремонтных и аварийных бригадах, всем предпринимателям, которые помогают. Всюду в Украине люди работают ради того, чтобы выстоять сейчас и помочь тем, кто нуждается в поддержке. Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.

В 4 областях обесточивание из-за боевых действий и вражеских обстрелов, в трех из-за непогоды - Минэнерго