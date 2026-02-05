Зеленский ожидает от Минобороны и командования ВСУ результатов против дронов-разведчиков РФ и по защите от РСЗО

$43.170.02
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 10318 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 7502 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 10290 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 9960 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 8070 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 10623 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 18836 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 29422 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 22574 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
10:05 • 10287 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 45394 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 75841 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 76104 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 114956 просмотра
Зеленский ожидает от Минобороны и командования ВСУ результатов против дронов-разведчиков РФ и по защите от РСЗО

Киев • УНН

 • 884 просмотра

Президент Зеленский на энергетическом селекторе поручил Минобороны и командованию ВСУ усилить работу против российских дронов-разведчиков и защиту от РСЗО. Также обсуждалась сложная ситуация с отоплением в Киеве и работа над программой теплых пакетов.

Зеленский ожидает от Минобороны и командования ВСУ результатов против дронов-разведчиков РФ и по защите от РСЗО

Президент Владимир Зеленский на энергетическом селекторе дал задание Минобороны и командованию ВСУ по работе против российских дронов-разведчиков и по защите от РСЗО, пишет УНН.

Подробности

"Провел ежедневный селектор по ситуации в энергетике и в целом в областях Украины. За ночь сегодня россияне применили против нашего государства 183 ударных дрона, и около 110 из них – "шахеды". Значительную часть удалось сбить. Неплохо отработали перехватчики", - отметил Зеленский в соцсетях.

По его словам, "также было применение ракет, и в частности этому на селекторе было уделено существенное внимание".

Первое – по работе против российских дронов-разведчиков должно быть дополнительное усиление. Второе – нужно и в дальнейшем применять все методы защиты от РСЗО и соответственно наносить удары по российским позициям. Рассчитываю на результаты по этому от Министерства обороны и командования ВСУ

- подчеркнул Президент.

Ситуация в энергетике

"Министр энергетики сегодня в Харькове, чтобы максимально активизировать все рабочие процессы, которые есть в регионе. Ситуация в Киеве остается тоже сложной, и более 1100 домов – без отопления. Важно, чтобы у людей была вся необходимая помощь, которая нужна", - продолжил Зеленский.

При этом он выразил благодарность Нафтогазу за работу над программой теплых пакетов – "уже раздали людям более 20 тысяч таких пакетов, и в целом объем программы должен выйти на уровень 100+ тысяч пакетов". "Важно, чтобы местные власти в общинах, в городах поддерживали эту работу правительственных структур и Нафтогаза", - отметил Президент.

Он также отметил ГСЧС Украины и Укргидроэнерго "за работу специалистов по ликвидации последствий российских ударов – люди работают в любых условиях и обстоятельствах и дают результат, это чрезвычайно ощутимо".

"Конечно, были доклады из всех других областей, где сейчас непросто. Киевщина, Днепровщина, Полтавская область, Черниговщина, Сумщина, города и общины южных областей, наше Запорожье, Донетчина – спасибо всем энергетическим компаниям, каждому и каждой в ремонтных и аварийных бригадах, всем предпринимателям, которые помогают. Всюду в Украине люди работают ради того, чтобы выстоять сейчас и помочь тем, кто нуждается в поддержке. Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.

В 4 областях обесточивание из-за боевых действий и вражеских обстрелов, в трех из-за непогоды - Минэнерго05.02.26, 11:55 • 1894 просмотра

Юлия Шрамко

