В 4 областях обесточивание из-за боевых действий и вражеских обстрелов, в трех из-за непогоды - Минэнерго
Киев • УНН
В результате боевых действий обесточены потребители в Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Из-за непогоды без света остались населенные пункты в Киевской, Одесской и Тернопольской областях.
Из-за боевых действий и вражеских обстрелов энергетики обесточены в четырех областях, от непогоды - в трех, в отдельных регионах есть аварийные обесточивания, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.
Боевые действия и обстрелы
"В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро обесточены потребители в Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Принимаются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы", - сообщили в Минэнерго.
Графики и аварийные отключения
По данным Минэнерго, по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам.
Последствия непогоды
Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 34 населенных пункта в Киевской, Одесской и Тернопольской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме, отметили в Минэнерго.
