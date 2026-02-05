$43.170.02
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 3320 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 3650 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 3666 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 8220 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 17586 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 27727 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 21826 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 20793 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 20708 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
В 4 областях обесточивание из-за боевых действий и вражеских обстрелов, в трех из-за непогоды - Минэнерго

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В результате боевых действий обесточены потребители в Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Из-за непогоды без света остались населенные пункты в Киевской, Одесской и Тернопольской областях.

В 4 областях обесточивание из-за боевых действий и вражеских обстрелов, в трех из-за непогоды - Минэнерго

Из-за боевых действий и вражеских обстрелов энергетики обесточены в четырех областях, от непогоды - в трех, в отдельных регионах есть аварийные обесточивания, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Боевые действия и обстрелы

"В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро обесточены потребители в Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Принимаются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы", - сообщили в Минэнерго.

Графики и аварийные отключения

По данным Минэнерго, по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам.

Последствия непогоды

Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 34 населенных пункта в Киевской, Одесской и Тернопольской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме, отметили в Минэнерго.

На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено05.02.26, 11:20 • 3708 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Тернопольская область
Сумская область
Киевская область
Харьковская область
Одесская область
Запорожская область
Министерство энергетики Украины