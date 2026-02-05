$43.170.02
51.030.08
ukenru
09:33 • 210 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 944 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 1304 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 5848 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 16505 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 27010 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 21298 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 20584 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 20538 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 19109 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
92%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
РФ атакует Киевскую область дронами: в Вышгородском районе пострадал человек5 февраля, 00:59 • 11760 просмотра
Фамилия путина более тысячи раз упоминается в файлах Эпштейна: педофил стремился наладить тесный контакт с диктатором5 февраля, 01:10 • 4864 просмотра
Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падаетPhoto05:01 • 6804 просмотра
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto05:37 • 9328 просмотра
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto07:12 • 6402 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 41449 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 72046 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 72300 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 111450 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 117774 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Илон Маск
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Милан
Польша
Реклама
УНН Lite
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 19238 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 11233 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 11144 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 14230 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 12539 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Старлинк
Дипломатка

На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено

Киев • УНН

 • 1340 просмотра

С начала суток в Украине зафиксировано 259 ДТП, из них 37 с пострадавшими. В Киеве и области произошло 82 аварии, движение возле Стоянки затруднено.

На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено

По Украине на фоне непогоды с начала суток произошло уже 259 ДТП, из которых почти треть - в столичном регионе, под Киевом затруднено движение в направлении столицы на Житомирской трассе. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий в четверг в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Белошицкого, с начала суток, по состоянию на 10:20, спецлиния 102/112 получила сообщения о ДТП:

  • по Украине: 259 вызовов о ДТП, из которых 37 вызовов ДТП с пострадавшими. К сожалению, есть травмированные и погибшие;
    • по Киеву: 41 вызов, 2 из них ДТП с пострадавшими;
      • по Киевской области: 41 вызов, 4 из них ДТП с пострадавшими.

        На 14 км автодороги М-06 Киев - Чоп (вблизи села Стоянка) движение транспортных средств в направлении города Киева затруднено в связи с погодными условиями. Продолжается обработка дорожного покрытия противогололедной смесью. Патрульные на месте регулируют дорожное движение

        - сообщил Белошицкий.

        "На территории государства движение по автомобильным дорогам обеспечено", - указал он.

        По прогнозам синоптиков, приведенным должностным лицом, сегодня в течение дня предполагаются осадки в виде снега в Винницкой, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Одесской, Черкасской, Черновицкой областях и в городе Киев. На территории Закарпатской, Львовской областей местами возможны осадки в виде дождя, ледяного дождя. В Прикарпатье - туман.

        "Призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров, особенно на перевальных и открытых участках дорог, а также быть внимательными во время движения по мостам и путепроводам, где возможно образование гололедицы. - указал Белошицкий. - По возможности рекомендуем воздержаться от поездок в сложных погодных условиях, проверять техническое состояние транспортных средств и учитывать актуальную дорожную информацию перед выездом".

        Киев и область застряли в пробках из-за сильного снегопада 5 февраля: фото, видео и все детали05.02.26, 10:39 • 2204 просмотра

        Юлия Шрамко

        ОбществоКриминал и ЧППогода и окружающая среда
        Алексей Белошицкий
        Морозы в Украине
        Дорожно-транспортное происшествие
        Дожди в Украине
        Снег в Украине
        Черновицкая область
        Национальная полиция Украины
        Львовская область
        Хмельницкая область
        Ровненская область
        Винницкая область
        Тернопольская область
        Ивано-Франковская область
        Житомирская область
        Киевская область
        Черкасская область
        Одесская область
        Волынская область
        Закарпатская область
        Украина
        Киев