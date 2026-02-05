На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено

По Украине на фоне непогоды с начала суток произошло уже 259 ДТП, из которых почти треть - в столичном регионе, под Киевом затруднено движение в направлении столицы на Житомирской трассе. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий в четверг в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Белошицкого, с начала суток, по состоянию на 10:20, спецлиния 102/112 получила сообщения о ДТП:

по Украине: 259 вызовов о ДТП, из которых 37 вызовов ДТП с пострадавшими. К сожалению, есть травмированные и погибшие;

по Киеву: 41 вызов, 2 из них ДТП с пострадавшими;

по Киевской области: 41 вызов, 4 из них ДТП с пострадавшими.

На 14 км автодороги М-06 Киев - Чоп (вблизи села Стоянка) движение транспортных средств в направлении города Киева затруднено в связи с погодными условиями. Продолжается обработка дорожного покрытия противогололедной смесью. Патрульные на месте регулируют дорожное движение - сообщил Белошицкий.

"На территории государства движение по автомобильным дорогам обеспечено", - указал он.

По прогнозам синоптиков, приведенным должностным лицом, сегодня в течение дня предполагаются осадки в виде снега в Винницкой, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Одесской, Черкасской, Черновицкой областях и в городе Киев. На территории Закарпатской, Львовской областей местами возможны осадки в виде дождя, ледяного дождя. В Прикарпатье - туман.

"Призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров, особенно на перевальных и открытых участках дорог, а также быть внимательными во время движения по мостам и путепроводам, где возможно образование гололедицы. - указал Белошицкий. - По возможности рекомендуем воздержаться от поездок в сложных погодных условиях, проверять техническое состояние транспортных средств и учитывать актуальную дорожную информацию перед выездом".

Киев и область застряли в пробках из-за сильного снегопада 5 февраля: фото, видео и все детали