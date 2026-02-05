Киев и область застряли в пробках из-за сильного снегопада 5 февраля: фото, видео и все детали

$43.170.02
51.030.08
ukenru
07:22 • 2974 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 14316 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 24848 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 19724 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 19418 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 19818 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 18562 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 15236 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13788 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 20203 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
5м/с
87%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Аномальные морозы в Нью-Йорке: число жертв среди бездомных возросло до 17 человек4 февраля, 22:49 • 9500 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 16633 просмотра
РФ атакует Киевскую область дронами: в Вышгородском районе пострадал человек5 февраля, 00:59 • 10341 просмотра
Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падаетPhoto05:01 • 3914 просмотра
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto05:37 • 6280 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 39681 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 70287 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 70621 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 109745 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 116249 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Франция
Европа
Реклама
УНН Lite
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 16802 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 10224 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 10167 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 13218 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 11570 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Фильм

Киев и область застряли в пробках из-за сильного снегопада 5 февраля: фото, видео и все детали

Киев • УНН

 • 8 просмотра

5 февраля Киев и область охватил сильный снегопад, что привело к пробкам и буксованию автомобилей. На дорогах образовалась гололедица, а тарифы на такси резко выросли.

Киев и область застряли в пробках из-за сильного снегопада 5 февраля: фото, видео и все детали

В Киеве и Киевской области из-за сильного снегопада 5 февраля буксуют автомобили. Из-за непогоды и нерасчищенных дорог город и пригород застряли в пробках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на столичные Telegram-каналы.

Детали

Автомобили застряли на Житомирской и Варшавской трассах от Бучи до Мощуна, а также на въезде в столицу с Одесской трассы.

В самом Киеве автомобили буксуют и не могут подняться на гору, дороги превратились в каток.

Также в столице тарифы на такси резко поднялись из-за непогоды и затрудненного движения на дорогах.

В то же время патрульные полицейские Киевской области с коммунальными службами ликвидируют последствия непогоды и работают над тем, чтобы движение по дорогам было безопасным для всех участников.

В некоторых районах Киева из-за гололедицы люди падают на землю и сильно травмируются.

Напомним

В ночь на 5 февраля российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Киев с применением ударных беспилотников. В результате террористических действий врага пострадали две пожилые женщины, а также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

Евгений Устименко

ОбществоКиевПроисшествияАвтоПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Воздушная тревога
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Снег в Украине
Киевская область
Одесса
Киев