Киев и область застряли в пробках из-за сильного снегопада 5 февраля: фото, видео и все детали

В Киеве и Киевской области из-за сильного снегопада 5 февраля буксуют автомобили. Из-за непогоды и нерасчищенных дорог город и пригород застряли в пробках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на столичные Telegram-каналы.

Детали

Автомобили застряли на Житомирской и Варшавской трассах от Бучи до Мощуна, а также на въезде в столицу с Одесской трассы.

В самом Киеве автомобили буксуют и не могут подняться на гору, дороги превратились в каток.

Также в столице тарифы на такси резко поднялись из-за непогоды и затрудненного движения на дорогах.

В то же время патрульные полицейские Киевской области с коммунальными службами ликвидируют последствия непогоды и работают над тем, чтобы движение по дорогам было безопасным для всех участников.

В некоторых районах Киева из-за гололедицы люди падают на землю и сильно травмируются.

