В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 14584 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 25141 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 19934 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 19570 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 19929 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 18663 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 15279 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13819 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 20226 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
Київ та область застрягли в заторах через сильний снігопад 5 лютого: фото, відео і всі деталі

Київ • УНН

 • 180 перегляди

5 лютого Київ та область охопив сильний снігопад, що призвів до заторів та буксування автомобілів. На дорогах утворилася ожеледиця, а тарифи на таксі різко зросли.

Київ та область застрягли в заторах через сильний снігопад 5 лютого: фото, відео і всі деталі

У Києві і Київській області через сильний снігопад 5 лютого буксують автомобілі. Через негоду і нерозчищені дороги місто та передмістя застрягли в заторах. Про це повідомляє УНН з посиланням на столичні Telegram-канали.

Деталі

Автомобілі застрягли на Житомирській і Варшавській трасах від Бучі до Мощуна, а також на в'їзді до столиці з Одеської траси.

У самому Києві автомобілі буксують і не можуть піднятися на гору, дороги перетворились на ковзанку.

Також у столиці тарифи на таксі різко піднялись через негоду та ускладнений рух на дорогах.

Водночас патрульні поліцейські Київської області із комунальними службами ліквідовують наслідки негоди та працюють над тим, щоб рух дорогами був безпечним для всіх учасників.

У деяких районах Києва через ожеледицю люди падають на землю і сильно травмуються.

Нагадаємо

У ніч на 5 лютого російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Київ із застосуванням ударних безпілотників. Внаслідок терористичних дій ворога постраждали дві жінки похилого віку, а також зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури.

Євген Устименко

СуспільствоКиївПодіїАвтоПогода та довкілля
