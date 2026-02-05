Київ та область застрягли в заторах через сильний снігопад 5 лютого: фото, відео і всі деталі
Київ • УНН
5 лютого Київ та область охопив сильний снігопад, що призвів до заторів та буксування автомобілів. На дорогах утворилася ожеледиця, а тарифи на таксі різко зросли.
У Києві і Київській області через сильний снігопад 5 лютого буксують автомобілі. Через негоду і нерозчищені дороги місто та передмістя застрягли в заторах. Про це повідомляє УНН з посиланням на столичні Telegram-канали.
Деталі
Автомобілі застрягли на Житомирській і Варшавській трасах від Бучі до Мощуна, а також на в'їзді до столиці з Одеської траси.
У самому Києві автомобілі буксують і не можуть піднятися на гору, дороги перетворились на ковзанку.
Також у столиці тарифи на таксі різко піднялись через негоду та ускладнений рух на дорогах.
Водночас патрульні поліцейські Київської області із комунальними службами ліквідовують наслідки негоди та працюють над тим, щоб рух дорогами був безпечним для всіх учасників.
У деяких районах Києва через ожеледицю люди падають на землю і сильно травмуються.
Нагадаємо
У ніч на 5 лютого російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Київ із застосуванням ударних безпілотників. Внаслідок терористичних дій ворога постраждали дві жінки похилого віку, а також зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури.