$43.170.02
51.030.08
ukenru
09:20 • 4 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22 • 4420 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 15743 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 26269 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 20843 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 20290 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 20280 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 18966 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 15397 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13917 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
4.9м/с
87%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
рф атакує Київщину дронами: у Вишгородському районі постраждала людина5 лютого, 00:59 • 11327 перегляди
Прізвище путіна понад тисячу разів згадується у файлах Епштейна: педофіл прагнув налагодити тісний контакт з диктатором5 лютого, 01:10 • 4018 перегляди
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падаєPhoto05:01 • 5860 перегляди
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto05:37 • 8370 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto07:12 • 5488 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 40759 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 71382 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 71659 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 110798 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 117197 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Ілон Маск
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Мілан
Польща
Реклама
УНН Lite
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 18534 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 10876 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 10759 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 13849 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto4 лютого, 16:32 • 12182 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Starlink

На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено

Київ • УНН

 • 4 перегляди

З початку доби в Україні зафіксовано 259 ДТП, з них 37 з потерпілими. У Києві та області сталося 82 аварії, рух біля Стоянки ускладнений.

На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено

По Україні на тлі негоди з початку доби сталося вже 259 ДТП, з яких майже третина - у столичному регіоні, під Києвом ускладнено рух у напрямку столиці на Житомирській трасі. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у четвер у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними Білошицького, з початку доби, станом на 10:20, спецлінія 102/112 отримала повідомлення про ДТП:

  • по Україні: 259 викликів про ДТП, з яких 37 викликів ДТП з потерпілими. На жаль, є травмовані та загиблі;
    • по Києву: 41 виклик, 2 з них ДТП з потерпілими;
      • по Київській області: 41 виклик, 4 з них ДТП з потерпілими.

        На 14 км автодороги М-06 Київ - Чоп (поблизу села Стоянка) рух транспортних засобів в напрямку міста Києва ускладнений у зв’язку з погодними умовами. Триває обробка дорожнього покриття протиожеледною сумішшю. Патрульні на місці регулюють дорожній рух

        - повідомив Білошицький.

        "На території держави рух автомобільними дорогами забезпечено", - вказав він.

        За прогнозами синоптиків, наведених посадовцем, сьогодні протягом дня передбачаються опади у вигляді снігу у Вінницькій, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Одеській, Черкаській, Чернівецькій областях та у місті Київ. На території Закарпатської, Львівської областей місцями можливі опади у вигляді дощу, крижаного дощу. У Прикарпатті - туман.

        "Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, безпечної швидкості та дистанції, уникати різких маневрів, особливо на перевальних і відкритих ділянках доріг, а також бути уважними під час руху мостами та шляхопроводами, де можливе утворення ожеледиці. - вказав Білошицький. - За можливості рекомендуємо утриматися від поїздок у складних погодних умовах, перевіряти технічний стан транспортних засобів і враховувати актуальну дорожню інформацію перед виїздом".

        Київ та область застрягли в заторах через сильний снігопад 5 лютого: фото, відео і всі деталі05.02.26, 10:39 • 1934 перегляди

        Юлія Шрамко

        СуспільствоКримінал та НППогода та довкілля
        Олексій Білошицький
        Морози в Україні
        Дорожньо-транспортна пригода
        Дощі в Україні
        Сніг в Україні
        Чернівецька область
        Національна поліція України
        Львівська область
        Хмельницька область
        Рівненська область
        Вінницька область
        Тернопільська область
        Івано-Франківська область
        Житомирська область
        Київська область
        Черкаська область
        Одеська область
        Волинська область
        Закарпатська область
        Україна
        Київ