На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено

По Україні на тлі негоди з початку доби сталося вже 259 ДТП, з яких майже третина - у столичному регіоні, під Києвом ускладнено рух у напрямку столиці на Житомирській трасі. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у четвер у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними Білошицького, з початку доби, станом на 10:20, спецлінія 102/112 отримала повідомлення про ДТП:

по Україні: 259 викликів про ДТП, з яких 37 викликів ДТП з потерпілими. На жаль, є травмовані та загиблі;

по Києву: 41 виклик, 2 з них ДТП з потерпілими;

по Київській області: 41 виклик, 4 з них ДТП з потерпілими.

На 14 км автодороги М-06 Київ - Чоп (поблизу села Стоянка) рух транспортних засобів в напрямку міста Києва ускладнений у зв’язку з погодними умовами. Триває обробка дорожнього покриття протиожеледною сумішшю. Патрульні на місці регулюють дорожній рух - повідомив Білошицький.

"На території держави рух автомобільними дорогами забезпечено", - вказав він.

За прогнозами синоптиків, наведених посадовцем, сьогодні протягом дня передбачаються опади у вигляді снігу у Вінницькій, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Одеській, Черкаській, Чернівецькій областях та у місті Київ. На території Закарпатської, Львівської областей місцями можливі опади у вигляді дощу, крижаного дощу. У Прикарпатті - туман.

"Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, безпечної швидкості та дистанції, уникати різких маневрів, особливо на перевальних і відкритих ділянках доріг, а також бути уважними під час руху мостами та шляхопроводами, де можливе утворення ожеледиці. - вказав Білошицький. - За можливості рекомендуємо утриматися від поїздок у складних погодних умовах, перевіряти технічний стан транспортних засобів і враховувати актуальну дорожню інформацію перед виїздом".

