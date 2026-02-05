$43.170.02
У 4 областях знеструмлення через бойові дії та ворожі обстріли, у трьох через негоду - Міненерго

Київ • УНН

Внаслідок бойових дій знеструмлено споживачів у Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях. Через негоду без світла залишились населені пункти у Київській, Одеській та Тернопільській областях.

Через бойові дії та ворожі обстріли енергетики є знеструмлення у чотирьох областях, від негоди - у трьох, в окремих регіонах є аварійні знеструмлення, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.

Бойові дії та обстріли

"Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлені споживачі у Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми", - повідомили у Міненерго.

Графіки та аварійні відключення

За даними Міненерго, по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків.

Наслідки негоди

Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 34 населені пункти у Київській, Одеській та Тернопільській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі, зазначили у Міненерго.

На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено

Юлія Шрамко

