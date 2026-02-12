$43.030.06
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам'яті" попри загрозу дискваліфікації
Glovo автоматично списує тисячі на "чайові" за доставку і не повертає кошти - українці обурені
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї

Київ • УНН

Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва відновила роботу, дозволивши українським підприємствам експортувати контрольовані товари. Це рішення під державним контролем та пріоритетом потреб Сил оборони, що сприятиме розвитку ОПК та новим альянсам.

Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї

Українські підприємства отримали перші дозволи на експорт озброєння. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров і додав, що усі рішення – під державним контролем і з безумовним пріоритетом потреб Сил оборони, передає УНН

Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю відновила роботу і вперше за 8 місяців провела засідання. За його підсумками українські підприємства отримали перші дозволи на експорт контрольованих товарів. Усі рішення – під державним контролем і з безумовним пріоритетом потреб Сил оборони 

- повідомив Умєров.

За його словами, контрольований експорт озброєння – це про безпеку держави і розвиток нашого оборонно-промислового комплексу. Він відкриває шлях до нових безпекових альянсів та розширення міжнародного партнерства.

Сьогодні виробничі спроможності українського ОПК перевищують 55 млрд доларів. У сферах БпЛА, РЕБ і розвідки наші можливості вже більші, ніж обсяги внутрішніх закупівель. Координований експорт дозволяє залучати інвестиції, масштабувати виробництво та запускати нові технології для української армії 

- додав секретар РНБО.

Умєров також зауважив, що український ОПК довів свою ефективність у війні.

Тепер наше завдання – перетворити цей досвід на довгострокову індустріальну силу та частину спільної безпеки з партнерами 

- резюмував він.

Антоніна Туманова

