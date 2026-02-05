$43.170.02
Україна пропонує Польщі дрони в обмін на літаки МіГ: що сказав Зеленський

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Україна готова обміняти безпілотники на літаки МіГ з Польщею. Пріоритетом для України залишається посилення протиповітряної оборони та отримання відповідних ракет.

Україна пропонує Польщі дрони в обмін на літаки МіГ: що сказав Зеленський

Україна готова надати Польщі безпілотники в обмін на літаки МіГ, а ключовим пріоритетом на зимовий період для нашої держави залишається посилення протиповітряної оборони. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з головою уряду Польщі Дональдом Туском 5 лютого, передає УНН.  

Лідер країни зазначив, що наразі не вдаватиметься в деталі домовленостей.

Україна та Польща обговорили передачу літаків МіГ-2930.01.26, 13:08 • 3817 переглядiв

За словами Глави держави, українська сторона має перелік безпілотників, які потрібні Польщі. Водночас у розмові з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском Зеленський прямо окреслив потреби України: "Щоб пройти зиму, необхідні відповідні засоби ППО та ракети до них".

Ми готові до обміну. У нас є лист дронів, які потрібні польській стороні, ми сказали сьогодні, що ми готові міняти. Я чесно сказав Дональду (Туску, — ред.), що якщо є вибір зараз, пріоритета, то нам потрібно пройти зиму і нам потрібна відповідна зброя для ППО, відповідні ракети 

- додав Зеленський.

Зауважимо, що Польща раніше публічно повідомляла про переговори щодо можливого передання Україні винищувачів МіГ-29, а також про обговорення формату взаємної вигоди в межах оборонної співпраці, зокрема у сфері безпілотних технологій.  

Польща передасть Україні винищувачі МіГ-29: озвучена кількість літаків15.01.26, 14:25 • 4631 перегляд

Також у січні 2026 року низка медіа з посиланням на польських посадовців писала про те, що уряд Польщі погодив рішення про передання Україні до дев’яти МіГ-29, хоча технічні консультації тривали. 

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Війна в Україні
МіГ-29
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Україна
Польща