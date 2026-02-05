Україна пропонує Польщі дрони в обмін на літаки МіГ: що сказав Зеленський
Київ • УНН
Україна готова обміняти безпілотники на літаки МіГ з Польщею. Пріоритетом для України залишається посилення протиповітряної оборони та отримання відповідних ракет.
Україна готова надати Польщі безпілотники в обмін на літаки МіГ, а ключовим пріоритетом на зимовий період для нашої держави залишається посилення протиповітряної оборони. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з головою уряду Польщі Дональдом Туском 5 лютого, передає УНН.
Лідер країни зазначив, що наразі не вдаватиметься в деталі домовленостей.
За словами Глави держави, українська сторона має перелік безпілотників, які потрібні Польщі. Водночас у розмові з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском Зеленський прямо окреслив потреби України: "Щоб пройти зиму, необхідні відповідні засоби ППО та ракети до них".
Ми готові до обміну. У нас є лист дронів, які потрібні польській стороні, ми сказали сьогодні, що ми готові міняти. Я чесно сказав Дональду (Туску, — ред.), що якщо є вибір зараз, пріоритета, то нам потрібно пройти зиму і нам потрібна відповідна зброя для ППО, відповідні ракети
Зауважимо, що Польща раніше публічно повідомляла про переговори щодо можливого передання Україні винищувачів МіГ-29, а також про обговорення формату взаємної вигоди в межах оборонної співпраці, зокрема у сфері безпілотних технологій.
Також у січні 2026 року низка медіа з посиланням на польських посадовців писала про те, що уряд Польщі погодив рішення про передання Україні до дев’яти МіГ-29, хоча технічні консультації тривали.