Україна пропонує Польщі дрони в обмін на літаки МіГ: що сказав Зеленський

Україна готова надати Польщі безпілотники в обмін на літаки МіГ, а ключовим пріоритетом на зимовий період для нашої держави залишається посилення протиповітряної оборони. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з головою уряду Польщі Дональдом Туском 5 лютого, передає УНН.

Лідер країни зазначив, що наразі не вдаватиметься в деталі домовленостей.

Україна та Польща обговорили передачу літаків МіГ-29

За словами Глави держави, українська сторона має перелік безпілотників, які потрібні Польщі. Водночас у розмові з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском Зеленський прямо окреслив потреби України: "Щоб пройти зиму, необхідні відповідні засоби ППО та ракети до них".

Ми готові до обміну. У нас є лист дронів, які потрібні польській стороні, ми сказали сьогодні, що ми готові міняти. Я чесно сказав Дональду (Туску, — ред.), що якщо є вибір зараз, пріоритета, то нам потрібно пройти зиму і нам потрібна відповідна зброя для ППО, відповідні ракети