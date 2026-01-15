$43.180.08
Ексклюзив
08:19 • 17955 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 24660 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 15998 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 18130 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 39100 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 35321 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 37226 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 34132 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 27812 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 23392 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Польща передасть Україні винищувачі МіГ-29: озвучена кількість літаків

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Польща передасть Україні до дев'яти винищувачів МіГ-29. Наразі тривають технічні обговорення, Україна погодилася на пропозицію, кажуть у Варшаві.

Польща передасть Україні винищувачі МіГ-29: озвучена кількість літаків

Уряд Польщі передасть Україні до 9 винищувачів МіГ-29 для захисту від повномасштабного російського вторгнення. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський, повідомляє УНН з посиланням на TVP World.

Деталі

Як зазначив Залєвський, наразі у Варшаві чекають на відповідь Міністерства оборони України. Водночас тривають технічні обговорення.

Також заступник міністра оборони Польщі заявив, що Україна погодилась на цю пропозицію. За його словами, початкова поставка охопить "менш ніж десять" літаків.

Я вважаю, що українці вирішили прийняти цю пропозицію. Звичайно, є деякі технічні аспекти, які, як завжди, будуть уточнені

- йдеться в заяві польського чиновника.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у відповідь на закиди американського лідера Дональда Трампа наголосив, що саме росія, а не Україна, відхилила мирний план, підготовлений США.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Війна в Україні
МіГ-29
Міністерство оборони України
Дональд Трамп
Дональд Туск
Україна
Польща