Польща передасть Україні винищувачі МіГ-29: озвучена кількість літаків

Уряд Польщі передасть Україні до 9 винищувачів МіГ-29 для захисту від повномасштабного російського вторгнення. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський, повідомляє УНН з посиланням на TVP World.

Деталі

Як зазначив Залєвський, наразі у Варшаві чекають на відповідь Міністерства оборони України. Водночас тривають технічні обговорення.

Також заступник міністра оборони Польщі заявив, що Україна погодилась на цю пропозицію. За його словами, початкова поставка охопить "менш ніж десять" літаків.

Я вважаю, що українці вирішили прийняти цю пропозицію. Звичайно, є деякі технічні аспекти, які, як завжди, будуть уточнені - йдеться в заяві польського чиновника.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у відповідь на закиди американського лідера Дональда Трампа наголосив, що саме росія, а не Україна, відхилила мирний план, підготовлений США.