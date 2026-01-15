Польша передаст Украине истребители МиГ-29: озвучено количество самолетов
Киев • УНН
Польша передаст Украине до девяти истребителей МиГ-29. Сейчас продолжаются технические обсуждения, Украина согласилась на предложение, говорят в Варшаве.
Правительство Польши передаст Украине до 9 истребителей МиГ-29 для защиты от полномасштабного российского вторжения. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, сообщает УНН со ссылкой на TVP World.
Подробности
Как отметил Залевский, сейчас в Варшаве ждут ответа Министерства обороны Украины. В то же время продолжаются технические обсуждения.
Также заместитель министра обороны Польши заявил, что Украина согласилась на это предложение. По его словам, первоначальная поставка охватит "менее десяти" самолетов.
Я считаю, что украинцы решили принять это предложение. Конечно, есть некоторые технические аспекты, которые, как всегда, будут уточнены
Напомним
Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на упреки американского лидера Дональда Трампа подчеркнул, что именно Россия, а не Украина, отклонила мирный план, подготовленный США.