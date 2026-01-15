Саме росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Зеленський - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у відповідь на закиди американського лідера Дональда Трампа наголосив, що саме росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Саме росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Володимир Зеленський. Єдиною відповіддю росії були подальші ракетні обстріли українських міст. Ось чому єдиним рішенням є посилення тиску на Росію. І ви всі це знаєте - написав Туск у соцмережі Х.

Нагадаємо

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що нині Україна, а не росія, гальмує процес укладення угоди про припинення війни.

Як повідомляв УНН, американський лідер, який обіцяв завершити війну за 24 години, вже неодноразово змінював риторику. З його вуст звучало, що він розчарований путіним, розчарований Зеленським, а згодом і обома лідерами росії та України.

Крім того, Трамп неодноразово закидав, що у Зеленського "немає карт". Натомість джерела з його оточення повідомляли, що його втомили ігри путіна.