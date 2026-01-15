Саме росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Зеленський - Туск

$43.180.08
50.320.20
uken
Ексклюзив
08:19 • 15198 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 20451 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 13755 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 15956 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 37115 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 34303 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 36286 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 33823 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 27610 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 23240 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Наступ росіян в Україні сповільнився: в ISW назвали причиниPhoto15 січня, 03:07 • 17017 перегляди
"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД15 січня, 04:04 • 14453 перегляди
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto06:59 • 13179 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго08:33 • 11120 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 5286 перегляди
Публікації
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 5460 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
08:19 • 15198 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко08:08 • 20451 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 41696 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 53959 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Олексій Гончаренко
Бабак Сергій Віталійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Дніпропетровська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей07:20 • 5152 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 35536 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 69727 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 61271 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 65478 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Фільм

Саме росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Зеленський - Туск

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Володимир Зеленський. Він наголосив, що єдиною відповіддю росії були ракетні обстріли, тому потрібно посилювати тиск на неї.

Саме росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Зеленський - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у відповідь на закиди американського лідера Дональда Трампа наголосив, що саме росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Саме росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Володимир Зеленський. Єдиною відповіддю росії були подальші ракетні обстріли українських міст. Ось чому єдиним рішенням є посилення тиску на Росію. І ви всі це знаєте 

- написав Туск у соцмережі Х.

Нагадаємо

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що нині Україна, а не росія, гальмує процес укладення угоди про припинення війни.

Як повідомляв УНН, американський лідер, який обіцяв завершити війну за 24 години, вже неодноразово змінював риторику. З його вуст звучало, що він розчарований путіним, розчарований Зеленським, а згодом і обома лідерами росії та України.

Крім того, Трамп неодноразово закидав, що у Зеленського "немає карт". Натомість джерела з його оточення повідомляли, що його втомили ігри путіна.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Вибори в США
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна