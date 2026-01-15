Именно россия отклонила мирный план, подготовленный США, а не Зеленский - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на упреки американского лидера Дональда Трампа подчеркнул, что именно россия отклонила мирный план, подготовленный США, а не Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Именно россия отклонила мирный план, подготовленный США, а не Владимир Зеленский. Единственным ответом россии были дальнейшие ракетные обстрелы украинских городов. Вот почему единственным решением является усиление давления на россию. И вы все это знаете - написал Туск в соцсети Х.

Напомним

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас Украина, а не россия, тормозит процесс заключения соглашения о прекращении войны.

Как сообщал УНН, американский лидер, который обещал завершить войну за 24 часа, уже неоднократно менял риторику. Из его уст звучало, что он разочарован путиным, разочарован Зеленским, а впоследствии и обоими лидерами россии и Украины.

Кроме того, Трамп неоднократно заявлял, что у Зеленского "нет карт". Однако источники из его окружения сообщали, что его утомили игры путина.