Україна та Польща обговорили передачу літаків МіГ-29

Україна і Польща обговорили передачу українській стороні польських літаків МіГ-29, повідомив у п'ятницю міністр оборони Михайло Федоров у соцмережах, пише УНН.

Поглиблюємо оборонну співпрацю з Польщею - у фокусі посилення ППО, розвиток дронів, передання авіації - зазначив Федоров.

Про це він повідомив за підсумками розмови з віцепрем’єр-міністром -міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем.

"Подякував партнерам за стратегічну підтримку України. Польща відіграє ключову логістичну роль - через її територію надходить близько 90% міжнародної допомоги, зокрема, для зміцнення енергетичної стійкості України", - вказав голова Міноборони України.

З його слів, сторони зосередилися на низці напрямків співпраці, зокрема:

спільні оборонні проєкти та європейські механізми. "Вдячний Польщі за участь у PURL і готовність спільно реалізувати оборонні проєкти з фокусом на розвиток дронів", - вказав міністр і додав, що окремо відзначив роль Спільного Центру НАТО - Україна JATEC у Польщі як платформи для аналізу досвіду війни, обміну знаннями та впровадження стандартів НАТО;

посилення «малої» ППО. Польські технології, зі слів Федорова, уже є важливою частиною нашої «малої» ППО. Міністр вказав на готовність розвивати співпрацю далі та розширювати радарне поле.

авіаційні спроможності.

Окремо обговорили передання Україні літаків МіГ-29 - важливий складник для захисту нашого неба. Польща вже передала такі винищувачі у 2023 році. Спільно працюватимемо над їх модернізацією для підвищення ефективності й ураження ворожих цілей - зазначив Федоров.

Також, зі свого боку, вказав міністр, "готові ділитися українськими рішеннями - зокрема, у сфері протидії шахедам". "Дані з поля бою та наш практичний досвід можуть бути корисними для посилення спроможностей польського війська", - зауважив він.

"Дякую Польщі за плідну співпрацю та підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення", - підсумував міністр.

