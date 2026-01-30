Україна та Польща обговорили передачу літаків МіГ-29

$42.850.08
51.240.01
ukenru
11:34 • 240 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 4044 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 12274 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 21427 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30 • 29379 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 36338 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 58234 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 43635 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 32975 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 61265 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5.1м/с
81%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF30 січня, 04:46 • 10990 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto30 січня, 05:12 • 30077 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg05:47 • 34901 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto08:38 • 23546 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 9256 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 61259 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 48105 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 50811 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 110749 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 138720 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сі Цзіньпін
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Канада
Реклама
УНН Lite
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 58 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 1772 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 27396 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 27715 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 50269 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Опалення
Золото

Україна та Польща обговорили передачу літаків МіГ-29

Київ • УНН

 • 858 перегляди

Україна та Польща обговорили передачу літаків МіГ-29 та поглиблення оборонної співпраці. Польща вже передавала такі винищувачі у 2023 році.

Україна та Польща обговорили передачу літаків МіГ-29

Україна і Польща обговорили передачу українській стороні польських літаків МіГ-29, повідомив у п'ятницю міністр оборони Михайло Федоров у соцмережах, пише УНН.

Поглиблюємо оборонну співпрацю з Польщею - у фокусі посилення ППО, розвиток дронів, передання авіації

- зазначив Федоров.

Про це він повідомив за підсумками розмови з віцепрем’єр-міністром -міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем.

"Подякував партнерам за стратегічну підтримку України. Польща відіграє ключову логістичну роль - через її територію надходить близько 90% міжнародної допомоги, зокрема, для зміцнення енергетичної стійкості України", - вказав голова Міноборони України.

З його слів, сторони зосередилися на низці напрямків співпраці, зокрема:

  • спільні оборонні проєкти та європейські механізми. "Вдячний Польщі за участь у PURL і готовність спільно реалізувати оборонні проєкти з фокусом на розвиток дронів", - вказав міністр і додав, що окремо відзначив роль Спільного Центру НАТО - Україна JATEC у Польщі як платформи для аналізу досвіду війни, обміну знаннями та впровадження стандартів НАТО;
    • посилення «малої» ППО. Польські технології, зі слів Федорова, уже є важливою частиною нашої «малої» ППО. Міністр вказав на готовність розвивати співпрацю далі та розширювати радарне поле.
      • авіаційні спроможності.

        Окремо обговорили передання Україні літаків МіГ-29 - важливий складник для захисту нашого неба. Польща вже передала такі винищувачі у 2023 році. Спільно працюватимемо над їх модернізацією для підвищення ефективності й ураження ворожих цілей

        - зазначив Федоров.

        Також, зі свого боку, вказав міністр, "готові ділитися українськими рішеннями - зокрема, у сфері протидії шахедам". "Дані з поля бою та наш практичний досвід можуть бути корисними для посилення спроможностей польського війська", - зауважив він.

        "Дякую Польщі за плідну співпрацю та підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення", - підсумував міністр.

        Чехія не продаватиме Україні легкі бойові літаки - спікер парламенту19.01.26, 15:03 • 4065 переглядiв

        Юлія Шрамко

        ПолітикаНовини Світу
        Енергетика
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        МіГ-29
        Михайло Федоров
        НАТО
        Владислав Косіняк-Камиш
        Україна
        Польща