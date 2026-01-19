$43.180.08
Ексклюзив
11:57 • 8968 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 11596 перегляди
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 8216 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
07:52 • 15420 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
07:13 • 24672 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 36795 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 58173 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 46840 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 78007 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 110864 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
Чехія не продаватиме Україні легкі бойові літаки - спікер парламенту

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Чеський уряд вирішив не продавати Україні легкі бойові літаки, про це заявив лідер ультраправої партії Томіо Окамура. Міністр оборони повідомив, що армії Чехії знадобляться ці літаки.

Чехія не продаватиме Україні легкі бойові літаки - спікер парламенту

Чеський уряд вирішив не продавати легкі бойові літаки Україні, заявив журналістам у понеділок лідер ультраправої партії правлячої коаліції прем'єр-міністра Андрея Бабіша, спікер парламенту Чехії Томіо Окамура, пише УНН з посиланням на Bloomberg. 

Деталі

Томіо Окамура, голова партії SPD, розкритикував пропозицію України купити літаки, про яку президент країни Петр Павел повідомив минулими вихідними. Бабіш заявив у понеділок, що рішення ще не ухвалено, але міністр оборони повідомив кабінету міністрів, що армії знадобляться ці літаки, пише видання.

Окамура стверджував, що закупівля заміни L-159 для ВПС коштуватиме Празі більше, ніж вона заробить від продажу вітчизняних літаків Україні.

Це останній приклад зіткнення між президентом, колишнім генералом НАТО, який є переконаним прихильником України, з новим урядом Бабіша, який критикує політику Європейського Союзу щодо озброєння України, зазначає видання.

Невдовзі після того, як прем'єр-мільярдер прийшов до влади, Павел закликав його керувати урядом з "конструктивним" підходом до НАТО та України.

При цьому, у той час як Бабіш продовжує свою кампанію проти політики жорсткої економії, він змінив напрямок, щоб підтримати зусилля країни щодо продовження поставок боєприпасів до України та продемонстрував прагматизм у спілкуванні з іншими лідерами ЄС, пом'якшуючи вплив ультраправих партнерів по коаліції на свою адміністрацію, пише видання.

Чехія передасть Україні бойові літаки для боротьби з безпілотниками16.01.26, 22:46 • 12915 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Петр Павел
Bloomberg
НАТО
Європейський Союз
Чехія
Україна