Чехія не продаватиме Україні легкі бойові літаки - спікер парламенту
Київ • УНН
Чеський уряд вирішив не продавати Україні легкі бойові літаки, про це заявив лідер ультраправої партії Томіо Окамура. Міністр оборони повідомив, що армії Чехії знадобляться ці літаки.
Чеський уряд вирішив не продавати легкі бойові літаки Україні, заявив журналістам у понеділок лідер ультраправої партії правлячої коаліції прем'єр-міністра Андрея Бабіша, спікер парламенту Чехії Томіо Окамура, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Томіо Окамура, голова партії SPD, розкритикував пропозицію України купити літаки, про яку президент країни Петр Павел повідомив минулими вихідними. Бабіш заявив у понеділок, що рішення ще не ухвалено, але міністр оборони повідомив кабінету міністрів, що армії знадобляться ці літаки, пише видання.
Окамура стверджував, що закупівля заміни L-159 для ВПС коштуватиме Празі більше, ніж вона заробить від продажу вітчизняних літаків Україні.
Це останній приклад зіткнення між президентом, колишнім генералом НАТО, який є переконаним прихильником України, з новим урядом Бабіша, який критикує політику Європейського Союзу щодо озброєння України, зазначає видання.
Невдовзі після того, як прем'єр-мільярдер прийшов до влади, Павел закликав його керувати урядом з "конструктивним" підходом до НАТО та України.
При цьому, у той час як Бабіш продовжує свою кампанію проти політики жорсткої економії, він змінив напрямок, щоб підтримати зусилля країни щодо продовження поставок боєприпасів до України та продемонстрував прагматизм у спілкуванні з іншими лідерами ЄС, пом'якшуючи вплив ультраправих партнерів по коаліції на свою адміністрацію, пише видання.
