Чехія не продаватиме Україні легкі бойові літаки - спікер парламенту

Чеський уряд вирішив не продавати легкі бойові літаки Україні, заявив журналістам у понеділок лідер ультраправої партії правлячої коаліції прем'єр-міністра Андрея Бабіша, спікер парламенту Чехії Томіо Окамура, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Томіо Окамура, голова партії SPD, розкритикував пропозицію України купити літаки, про яку президент країни Петр Павел повідомив минулими вихідними. Бабіш заявив у понеділок, що рішення ще не ухвалено, але міністр оборони повідомив кабінету міністрів, що армії знадобляться ці літаки, пише видання.

Окамура стверджував, що закупівля заміни L-159 для ВПС коштуватиме Празі більше, ніж вона заробить від продажу вітчизняних літаків Україні.

Це останній приклад зіткнення між президентом, колишнім генералом НАТО, який є переконаним прихильником України, з новим урядом Бабіша, який критикує політику Європейського Союзу щодо озброєння України, зазначає видання.

Невдовзі після того, як прем'єр-мільярдер прийшов до влади, Павел закликав його керувати урядом з "конструктивним" підходом до НАТО та України.

При цьому, у той час як Бабіш продовжує свою кампанію проти політики жорсткої економії, він змінив напрямок, щоб підтримати зусилля країни щодо продовження поставок боєприпасів до України та продемонстрував прагматизм у спілкуванні з іншими лідерами ЄС, пом'якшуючи вплив ультраправих партнерів по коаліції на свою адміністрацію, пише видання.

Чехія передасть Україні бойові літаки для боротьби з безпілотниками