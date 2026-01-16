$43.180.08
Чехія передасть Україні бойові літаки для боротьби з безпілотниками

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія передасть Україні бойові літаки для знищення російських дронів. Мова йде про літаки середнього класу, можливо, L-159.

Чехія передасть Україні бойові літаки для боротьби з безпілотниками
L-159

Президент Чеської Республіки Петр Павел під час візиту до Києва 16 січня 2026 року заявив про намір передати Україні бойову авіацію. Нова допомога буде спрямована на посилення спроможностей Збройних Сил України у знищенні російських дронів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами чеського лідера, Прага може надати кілька бойових літаків середнього класу в короткі терміни. Петр Павел наголосив, що ці машини є високоефективними саме у боротьбі з безпілотними літальними апаратами. Президент Чехії висловив сподівання на швидке та успішне вирішення технічних питань передачі техніки.

Ймовірні моделі літаків

Хоча офіційно конкретну модель не назвали, раніше чеська сторона розглядала можливість надання дозвукових винищувачів L-159 власного виробництва.

Президент Чехії Павел закликав замінити співчуття Україні на пряму та чітку підтримку15.01.26, 22:52 • 10781 перегляд

Ці літаки можуть бути інтегровані в українську систему протиповітряної оборони для перехоплення повітряних цілей на тлі повномасштабного російського вторгнення, яке триває вже майже чотири роки.

Зустріч лідерів двох держав відбулася на тлі постійних атак росії на українські міста. Президент Володимир Зеленський подякував чеському колезі за послідовну підтримку обороноздатності країни.

Візит президента Чехії в Київ: Зеленський та Павел вшанували пам'ять загиблих українських захисників16.01.26, 12:42 • 3224 перегляди

Степан Гафтко

