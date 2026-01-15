Президент Чехії Павел закликав замінити співчуття Україні на пряму та чітку підтримку

Президент Чеської Республіки, перебуваючи з візитом в Україні, виступив із заявою щодо необхідності посилення допомоги державі, яка вже майже чотири роки протистоїть російській агресії. Свою позицію він оприлюднив на сторінці у соцмережі X під час відвідування Львова, пише УНН.

Деталі

Чеський лідер наголосив, що зимовий період значно ускладнює наслідки бойових дій. Відвідавши поховання українських захисників, він зауважив, що саме рішучі дії міжнародної спільноти, а не слова жалю, мають стати пріоритетом.

Прем'єр Чехії обіцяє переглянути постачання боєприпасів Україні

Я прибув до Львова, в Україну, коли зима посилює наслідки війни. Україна вже майже чотири роки щодня чинить опір російській агресії, і ряди могил героїв, які захищали свою країну та свої родини, демонструють її найгірші наслідки. Наразі Україні потрібні не наші співчуття, а наполегливість та пряма й чітка підтримка - заявив він.

Заява пролунала на тлі обговорень подальшої військової та технічної допомоги Україні від європейських партнерів.

Президент Чехії Павел прибув до України з робочим візитом