Президент Чехии Павел призвал заменить сочувствие Украине прямой и четкой поддержкой
Киев • УНН
Президент Чехии Павел заявил во Львове, что Украине нужна настойчивость и прямая поддержка, а не сочувствие. Он подчеркнул, что зимний период усугубляет последствия войны, а страна почти четыре года противостоит агрессии.
Президент Чешской Республики, находясь с визитом в Украине, выступил с заявлением о необходимости усиления помощи государству, которое уже почти четыре года противостоит российской агрессии. Свою позицию он обнародовал на странице в соцсети X во время посещения Львова, пишет УНН.
Подробности
Чешский лидер подчеркнул, что зимний период значительно усложняет последствия боевых действий. Посетив захоронения украинских защитников, он отметил, что именно решительные действия международного сообщества, а не слова сожаления, должны стать приоритетом.
Я прибыл во Львов, в Украину, когда зима усиливает последствия войны. Украина уже почти четыре года ежедневно оказывает сопротивление российской агрессии, и ряды могил героев, защищавших свою страну и свои семьи, демонстрируют ее худшие последствия. Сейчас Украине нужны не наши соболезнования, а настойчивость и прямая и четкая поддержка
Заявление прозвучало на фоне обсуждений дальнейшей военной и технической помощи Украине от европейских партнеров.
