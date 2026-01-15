$43.180.08
Президент Чехии Павел призвал заменить сочувствие Украине прямой и четкой поддержкой

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Чехии Павел заявил во Львове, что Украине нужна настойчивость и прямая поддержка, а не сочувствие. Он подчеркнул, что зимний период усугубляет последствия войны, а страна почти четыре года противостоит агрессии.

Президент Чехии Павел призвал заменить сочувствие Украине прямой и четкой поддержкой

Президент Чешской Республики, находясь с визитом в Украине, выступил с заявлением о необходимости усиления помощи государству, которое уже почти четыре года противостоит российской агрессии. Свою позицию он обнародовал на странице в соцсети X во время посещения Львова, пишет УНН.

Подробности

Чешский лидер подчеркнул, что зимний период значительно усложняет последствия боевых действий. Посетив захоронения украинских защитников, он отметил, что именно решительные действия международного сообщества, а не слова сожаления, должны стать приоритетом.

Премьер Чехии обещает пересмотреть поставки боеприпасов Украине03.01.26, 15:49 • 11970 просмотров

Я прибыл во Львов, в Украину, когда зима усиливает последствия войны. Украина уже почти четыре года ежедневно оказывает сопротивление российской агрессии, и ряды могил героев, защищавших свою страну и свои семьи, демонстрируют ее худшие последствия. Сейчас Украине нужны не наши соболезнования, а настойчивость и прямая и четкая поддержка

- заявил он.

Заявление прозвучало на фоне обсуждений дальнейшей военной и технической помощи Украине от европейских партнеров. 

Президент Чехии Павел прибыл в Украину с рабочим визитом15.01.26, 16:42 • 3248 просмотров

Степан Гафтко

