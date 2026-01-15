Президент Чехии Павел прибыл в Украину с рабочим визитом

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:15 • 1086 просмотра
Что будет с ценами на продуктовую корзину – ответ эксперта
Эксклюзив
13:18 • 5900 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 36616 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 48860 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 28660 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 29718 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 48524 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 39995 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 40778 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 35068 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве из-за атаки рф обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствияPhoto15 января, 06:59 • 26827 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 16266 просмотра
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак рф обесточивания на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго15 января, 08:33 • 24739 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 32039 просмотра
Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+11:42 • 13853 просмотра
публикации
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 32211 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 36625 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 48872 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 53872 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 66588 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Денис Шмыгаль
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Сумская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 16328 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 41161 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 75090 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 66240 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 70328 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Микоян МиГ-29
Фильм

Президент Чехии Павел прибыл в Украину с рабочим визитом

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Президент Чехии Петр Павел прибыл в Украину с рабочим визитом, встретившись с главой Львовской ОВА Максимом Козицким. Чехия остается стратегическим партнером Украины, предоставив военную помощь на 837 миллионов долларов.

Президент Чехии Павел прибыл в Украину с рабочим визитом

В Украину с рабочим визитом прибыл президент Чехии Петр Павел, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram 15 января, пишет УНН.

Детали

"С рабочим визитом во Львовскую область прибыл Президент Чешской Республики Петр Павел. Состоялся важный разговор. Господин Президент спрашивал о последствиях атаки, которую сегодня пережил Львов, и подчеркнул, что Чехия неизменно остается нашим стратегическим партнером и союзником", - написал Козицкий.

Участие во встрече, по его словам, приняли также министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова и заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко.

"Впереди у делегации во главе с Президентом еще ряд важных событий в нашей области", - отметил Козицкий.

Справка

По приведенным данным, с начала полномасштабной войны Чехия передала Украине военной помощи почти на 837 миллионов долларов. В частности, закупила более 3,7 миллиона артиллерийских боеприпасов крупных калибров, из которых только в 2025 году - 1,3 миллиона.

Чехия выполнила цель по поставке 1,8 млн крупнокалиберных снарядов Украине - Фиала13.12.25, 13:13 • 7009 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Наталья Калмыкова
Петр Павел
Чешская Республика
Украина
Львов