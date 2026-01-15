Президент Чехии Павел прибыл в Украину с рабочим визитом

В Украину с рабочим визитом прибыл президент Чехии Петр Павел, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram 15 января, пишет УНН.

Детали

"С рабочим визитом во Львовскую область прибыл Президент Чешской Республики Петр Павел. Состоялся важный разговор. Господин Президент спрашивал о последствиях атаки, которую сегодня пережил Львов, и подчеркнул, что Чехия неизменно остается нашим стратегическим партнером и союзником", - написал Козицкий.

Участие во встрече, по его словам, приняли также министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова и заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко.

"Впереди у делегации во главе с Президентом еще ряд важных событий в нашей области", - отметил Козицкий.

Справка

По приведенным данным, с начала полномасштабной войны Чехия передала Украине военной помощи почти на 837 миллионов долларов. В частности, закупила более 3,7 миллиона артиллерийских боеприпасов крупных калибров, из которых только в 2025 году - 1,3 миллиона.

