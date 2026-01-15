Президент Чехії Павел прибув до України з робочим візитом

До України з робочим візитом прибув президент Чехії Петр Павел, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram 15 січня, пише УНН.

Деталі

"З робочим візитом на Львівщину прибув Президент Чеської Республіки Петр Павел. Мали важливу розмову. Пан Президент запитував про наслідки атаки, яку сьогодні пережив Львів, і наголосив, що Чехія незмінно залишається нашим стратегічним партнером та союзником", - написав Козицький.

Участь у зустрічі, з його слів, взяли також міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова і заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко.

"Попереду в делегації на чолі з Президентом ще низка важливих подій у нашій області", - зазначив Козицький.

Довідково

За наведеними даними, від початку повномасштабної війни Чехія передала Україні військової допомоги майже на 837 мільйонів доларів. Зокрема закупила понад 3,7 мільйонів артилерійських боєприпасів великих калібрів, з яких лише у 2025 році - 1,3 мільйона.

Чехія виконала ціль щодо поставки 1,8 млн великокаліберних снарядів Україні - Фіала