Президент Чехії Павел прибув до України з робочим візитом
Київ • УНН
Президент Чехії Петр Павел прибув до України з робочим візитом, зустрівшись з головою Львівської ОВА Максимом Козицьким. Чехія залишається стратегічним партнером України, надавши військову допомогу на 837 мільйонів доларів.
До України з робочим візитом прибув президент Чехії Петр Павел, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram 15 січня, пише УНН.
Деталі
"З робочим візитом на Львівщину прибув Президент Чеської Республіки Петр Павел. Мали важливу розмову. Пан Президент запитував про наслідки атаки, яку сьогодні пережив Львів, і наголосив, що Чехія незмінно залишається нашим стратегічним партнером та союзником", - написав Козицький.
Участь у зустрічі, з його слів, взяли також міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова і заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко.
"Попереду в делегації на чолі з Президентом ще низка важливих подій у нашій області", - зазначив Козицький.
Довідково
За наведеними даними, від початку повномасштабної війни Чехія передала Україні військової допомоги майже на 837 мільйонів доларів. Зокрема закупила понад 3,7 мільйонів артилерійських боєприпасів великих калібрів, з яких лише у 2025 році - 1,3 мільйона.
