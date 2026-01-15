Президент Чехії Павел прибув до України з робочим візитом

$43.180.08
Що буде з цінами на продуктовий кошик - відповідь експерта
Ексклюзив
13:18 • 9056 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 39307 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 51720 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 30005 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 30555 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 49315 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 40307 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 41131 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 35274 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Популярнi новини
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto15 січня, 06:59 • 28294 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 17871 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго15 січня, 08:33 • 26197 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 34561 перегляди
Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+11:42 • 15285 перегляди
Публікації
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 34655 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 39307 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 51721 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 55030 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 67865 перегляди
Реклама
УНН Lite
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 17945 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 41734 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 75637 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 66747 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 70820 перегляди
Президент Чехії Павел прибув до України з робочим візитом

Київ • УНН

 • 1264 перегляди

Президент Чехії Петр Павел прибув до України з робочим візитом, зустрівшись з головою Львівської ОВА Максимом Козицьким. Чехія залишається стратегічним партнером України, надавши військову допомогу на 837 мільйонів доларів.

Президент Чехії Павел прибув до України з робочим візитом

До України з робочим візитом прибув президент Чехії Петр Павел, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram 15 січня, пише УНН.

Деталі

"З робочим візитом на Львівщину прибув Президент Чеської Республіки Петр Павел. Мали важливу розмову. Пан Президент запитував про наслідки атаки, яку сьогодні пережив Львів, і наголосив, що Чехія незмінно залишається нашим стратегічним партнером та союзником", - написав Козицький.

Участь у зустрічі, з його слів, взяли також міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова і заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко.

"Попереду в делегації на чолі з Президентом ще низка важливих подій у нашій області", - зазначив Козицький.

Довідково

За наведеними даними, від початку повномасштабної війни Чехія передала Україні військової допомоги майже на 837 мільйонів доларів. Зокрема закупила понад 3,7 мільйонів артилерійських боєприпасів великих калібрів, з яких лише у 2025 році - 1,3 мільйона.

Чехія виконала ціль щодо поставки 1,8 млн великокаліберних снарядів Україні - Фіала13.12.25, 13:13 • 7009 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Наталія Калмикова
Петр Павел
Чехія
Україна
Львів