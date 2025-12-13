Чехія виконала ціль щодо поставки 1,8 млн великокаліберних снарядів Україні - Фіала

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Ексклюзив
11:00 • 550 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 2174 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 4512 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
08:44 • 7106 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
07:37 • 4404 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
13 грудня, 01:49 • 15937 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 30923 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 37538 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 33198 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 37287 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.8м/с
58%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ: спалахнула пожежа13 грудня, 02:28 • 13933 перегляди
У Туреччині археологи виявили яскраву фреску III століття із зображенням ІсусаPhoto13 грудня, 02:48 • 19799 перегляди
Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки Video13 грудня, 04:32 • 21194 перегляди
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА05:47 • 17318 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 11287 перегляди
Публікації
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 11389 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 28060 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 49780 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 45848 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 56146 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Білл Клінтон
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Велика Британія
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo09:00 • 5598 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 45843 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 30910 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 62002 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 51569 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
COVID-19
Гриби

Чехія виконала ціль щодо поставки 1,8 млн великокаліберних снарядів Україні - Фіала

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Колишній прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала заявив про виконання мети щодо постачання 1,8 млн великокаліберних снарядів Україні. Новий уряд Чехії може припинити цю ініціативу, незважаючи на підтримку президента.

Чехія виконала ціль щодо поставки 1,8 млн великокаліберних снарядів Україні - Фіала

Ціль про поставку 1,8 млн великокаліберних снарядів у межах "чеської ініціативи" для України виконана, заявив колишній прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала у X, пише УНН.

Я обіцяв цього року передати захисникам України 1 800 000 одиниць великокаліберних боєприпасів. Радий підтвердити, що сьогодні ми виконали цю ціль

- написав Фіала у соцмережі 12 грудня.

Доповнення

Чеська ініціатива полягає в закупівлі для України артилерійських боєприпасів великих калібрів по всьому світі за кошти країн-донорів. За 2024 рік таким чином Україні було постачено 1,5 мільйони снарядів, на цей рік мало бути постачено 1,8 мільйона, повідомляв директор Агентства міжурядової оборонної співпраці Чехії Алеш Витечка на початку жовтня.

Уряд Фіали, який пішов у відставку, закликав новий уряд Чехії під керівництвом Андрея Бабіша не припиняти цієї ініціативи.

Бабіш, який офіційно став прем'єр-міністром Чехії 9 грудня, обіцяв скоротити військову допомогу Україні з державного бюджету та заявив, що новий уряд може припинити чеську ініціативу щодо боєприпасів. Бабіш, як пише Reuters, заявив, що схема була непрозорою та з завищеними цінами, але не зайняв чіткої позиції щодо майбутнього проєкту, який має сильну підтримку президента.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Соціальна мережа
Війна в Україні
Петр Фіала
Reuters
Чехія
Україна