Чехія виконала ціль щодо поставки 1,8 млн великокаліберних снарядів Україні - Фіала
Київ • УНН
Колишній прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала заявив про виконання мети щодо постачання 1,8 млн великокаліберних снарядів Україні. Новий уряд Чехії може припинити цю ініціативу, незважаючи на підтримку президента.
Ціль про поставку 1,8 млн великокаліберних снарядів у межах "чеської ініціативи" для України виконана, заявив колишній прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала у X, пише УНН.
Я обіцяв цього року передати захисникам України 1 800 000 одиниць великокаліберних боєприпасів. Радий підтвердити, що сьогодні ми виконали цю ціль
Доповнення
Чеська ініціатива полягає в закупівлі для України артилерійських боєприпасів великих калібрів по всьому світі за кошти країн-донорів. За 2024 рік таким чином Україні було постачено 1,5 мільйони снарядів, на цей рік мало бути постачено 1,8 мільйона, повідомляв директор Агентства міжурядової оборонної співпраці Чехії Алеш Витечка на початку жовтня.
Уряд Фіали, який пішов у відставку, закликав новий уряд Чехії під керівництвом Андрея Бабіша не припиняти цієї ініціативи.
Бабіш, який офіційно став прем'єр-міністром Чехії 9 грудня, обіцяв скоротити військову допомогу Україні з державного бюджету та заявив, що новий уряд може припинити чеську ініціативу щодо боєприпасів. Бабіш, як пише Reuters, заявив, що схема була непрозорою та з завищеними цінами, але не зайняв чіткої позиції щодо майбутнього проєкту, який має сильну підтримку президента.