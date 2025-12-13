Чехия выполнила цель по поставке 1,8 млн крупнокалиберных снарядов Украине - Фиала

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Эксклюзив
11:00 • 698 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39 • 2410 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59 • 4736 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
08:44 • 7336 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
07:37 • 4548 просмотра
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
13 декабря, 01:49 • 16010 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 31013 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 37622 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 33216 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 37315 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3.8м/с
58%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Беспилотники атаковали Саратовский НПЗ: вспыхнул пожар13 декабря, 02:28 • 14040 просмотра
В Турции археологи обнаружили яркую фреску III века с изображением ИисусаPhoto13 декабря, 02:48 • 19935 просмотра
Разрушены 20 подстанций: энергетики показали последствия российской атакиVideo13 декабря, 04:32 • 21308 просмотра
Николаевщина осталась без света после ночной атаки россиян - ОВА05:47 • 17436 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo08:00 • 11416 просмотра
публикации
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo08:00 • 11507 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 28153 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 49869 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 45976 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 56238 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Билл Клинтон
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Великобритания
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате11:26 • 46 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo09:00 • 5680 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 45975 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 30951 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 62051 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
COVID-19
Грибы

Чехия выполнила цель по поставке 1,8 млн крупнокалиберных снарядов Украине - Фиала

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Бывший премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о выполнении цели по поставке 1,8 млн крупнокалиберных снарядов Украине. Новое правительство Чехии может прекратить эту инициативу, несмотря на поддержку президента.

Чехия выполнила цель по поставке 1,8 млн крупнокалиберных снарядов Украине - Фиала

Цель по поставке 1,8 млн крупнокалиберных снарядов в рамках "чешской инициативы" для Украины выполнена, заявил бывший премьер-министр Чехии Петр Фиала в X, пишет УНН.

Я обещал в этом году передать защитникам Украины 1 800 000 единиц крупнокалиберных боеприпасов. Рад подтвердить, что сегодня мы выполнили эту цель

- написал Фиала в соцсети 12 декабря.

Дополнение

Чешская инициатива заключается в закупке для Украины артиллерийских боеприпасов крупных калибров по всему миру за средства стран-доноров. За 2024 год таким образом Украине было поставлено 1,5 миллиона снарядов, на этот год должно было быть поставлено 1,8 миллиона, сообщал директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества Чехии Алеш Витечка в начале октября.

Ушедшее в отставку правительство Фиалы призвало новое правительство Чехии под руководством Андрея Бабиша не прекращать эту инициативу.

Бабиш, который официально стал премьер-министром Чехии 9 декабря, обещал сократить военную помощь Украине из государственного бюджета и заявил, что новое правительство может прекратить чешскую инициативу по боеприпасам. Бабиш, как пишет Reuters, заявил, что схема была непрозрачной и с завышенными ценами, но не занял четкой позиции относительно будущего проекта, который имеет сильную поддержку президента.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Социальная сеть
Война в Украине
Петр Фиала
Reuters
Чешская Республика
Украина