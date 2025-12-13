Чехия выполнила цель по поставке 1,8 млн крупнокалиберных снарядов Украине - Фиала

Цель по поставке 1,8 млн крупнокалиберных снарядов в рамках "чешской инициативы" для Украины выполнена, заявил бывший премьер-министр Чехии Петр Фиала в X, пишет УНН.

Я обещал в этом году передать защитникам Украины 1 800 000 единиц крупнокалиберных боеприпасов. Рад подтвердить, что сегодня мы выполнили эту цель - написал Фиала в соцсети 12 декабря.

Дополнение

Чешская инициатива заключается в закупке для Украины артиллерийских боеприпасов крупных калибров по всему миру за средства стран-доноров. За 2024 год таким образом Украине было поставлено 1,5 миллиона снарядов, на этот год должно было быть поставлено 1,8 миллиона, сообщал директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества Чехии Алеш Витечка в начале октября.

Ушедшее в отставку правительство Фиалы призвало новое правительство Чехии под руководством Андрея Бабиша не прекращать эту инициативу.

Бабиш, который официально стал премьер-министром Чехии 9 декабря, обещал сократить военную помощь Украине из государственного бюджета и заявил, что новое правительство может прекратить чешскую инициативу по боеприпасам. Бабиш, как пишет Reuters, заявил, что схема была непрозрачной и с завышенными ценами, но не занял четкой позиции относительно будущего проекта, который имеет сильную поддержку президента.