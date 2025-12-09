Мільярдера Бабіша офіційно призначили прем'єром Чехії

$42.070.01
Ексклюзив
09:02 • 3262 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
07:23 • 13909 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00 • 13392 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 20730 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 33010 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 30093 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 32991 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 31476 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 33302 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 47909 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
07:23 • 13909 перегляди
Ексклюзив
09:02 • 3240 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
07:00 • 13392 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 47902 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 12:25 • 43478 перегляди
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 43478 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:53 • 43292 перегляди
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 43292 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
08:36 • 1828 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
8 грудня, 15:34 • 19953 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
8 грудня, 08:10 • 56257 перегляди
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 56257 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO
5 грудня, 12:40 • 62822 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
5 грудня, 06:50 • 72952 перегляди
Мільярдера Бабіша офіційно призначили прем'єром Чехії

Київ • УНН

 • 502 перегляди

Президент Чехії Петр Павел призначив Андрея Бабіша прем'єр-міністром 9 грудня 2025 року. Бабіш повертається до влади після чотирьох років в опозиції.

Мільярдера Бабіша офіційно призначили прем'єром Чехії

Президент Чехії Петр Павел призначив Андрея Бабіша, мільярдера і лідера популістської партії ANO, прем'єр-міністром країни, повідомили у канцелярії чеського президента у вівторок, пише УНН.

Деталі

"У вівторок, 9 грудня 2025 року, Президент Республіки Петр Павел призначив Андрея Бабіша Прем'єр-міністром відповідно до статті 68(2) Конституції Чеської Республіки", - ідеться у повідомленні.

Наступним кроком стане формування уряду. Коли Бабіш запропонує склад кабінету міністрів, про це має повідомити канцелярія президента.

Напередодні, за повідомленням канцелярії, Петр Павел завершив серію консультацій з кандидатами на посади міністрів в уряді коаліції партій ANO, "Свобода і пряма демократія"/SPD і "Автомобілісти".

Як зазначає Reuters, Бабіш, чия партія ANO перемогла на парламентських виборах у Чехії 3-4 жовтня, візьме на себе керівництво від правоцентристського уряду після призначення повного складу кабінету міністрів, яке очікується пізніше цього місяця.

71-річний Бабіш повертається до влади після чотирьох років перебування в опозиції, протягом яких він перейшов від ліберального центру до європейських крайніх правих сил, приєднавшись до Patriots for Europe ("Патріотів за Європу") у Європейському парламенті.

До його кабінету міністрів, як пише Reuters, "увійдуть ультраправа, антиєвропейська та проросійська партія SPD та партія "Автомобілісти", основним порядком денним якої є протидія кліматичній політиці ЄС".

Бабіш пообіцяв скоротити військову допомогу Україні з державного бюджету та заявив, що новий уряд може припинити чеську ініціативу щодо боєприпасів, яка закуповує боєприпаси великого калібру для України з усього світу. Бабіш, як пише Reuters, заявив, що схема була непрозорою та з завищеними цінами, але не зайняв чіткої позиції щодо майбутнього проєкту, який має сильну підтримку президента.

Павел призначив нового прем'єр-міністра після того, як Бабіш минулого тижня заявив, що передасть свій основний актив Agrofert, групу з понад 200 компаній у хімічній, харчовій, сільськогосподарській та інших сферах, до трастової структури, щоб вирішити конфлікт інтересів, який у нього виникне на посаді.

Колишній прем'єр Чехії Бабіш, який не підтримував допомогу Україні, сформував коаліцію з євроскептиками29.10.25, 12:28 • 4078 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
російська пропаганда
Державний бюджет
Війна в Україні
Петр Павел
Чехія
Україна