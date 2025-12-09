Мільярдера Бабіша офіційно призначили прем'єром Чехії
Київ • УНН
Президент Чехії Петр Павел призначив Андрея Бабіша прем'єр-міністром 9 грудня 2025 року. Бабіш повертається до влади після чотирьох років в опозиції.
Президент Чехії Петр Павел призначив Андрея Бабіша, мільярдера і лідера популістської партії ANO, прем'єр-міністром країни, повідомили у канцелярії чеського президента у вівторок, пише УНН.
Деталі
"У вівторок, 9 грудня 2025 року, Президент Республіки Петр Павел призначив Андрея Бабіша Прем'єр-міністром відповідно до статті 68(2) Конституції Чеської Республіки", - ідеться у повідомленні.
Наступним кроком стане формування уряду. Коли Бабіш запропонує склад кабінету міністрів, про це має повідомити канцелярія президента.
Напередодні, за повідомленням канцелярії, Петр Павел завершив серію консультацій з кандидатами на посади міністрів в уряді коаліції партій ANO, "Свобода і пряма демократія"/SPD і "Автомобілісти".
Як зазначає Reuters, Бабіш, чия партія ANO перемогла на парламентських виборах у Чехії 3-4 жовтня, візьме на себе керівництво від правоцентристського уряду після призначення повного складу кабінету міністрів, яке очікується пізніше цього місяця.
71-річний Бабіш повертається до влади після чотирьох років перебування в опозиції, протягом яких він перейшов від ліберального центру до європейських крайніх правих сил, приєднавшись до Patriots for Europe ("Патріотів за Європу") у Європейському парламенті.
До його кабінету міністрів, як пише Reuters, "увійдуть ультраправа, антиєвропейська та проросійська партія SPD та партія "Автомобілісти", основним порядком денним якої є протидія кліматичній політиці ЄС".
Бабіш пообіцяв скоротити військову допомогу Україні з державного бюджету та заявив, що новий уряд може припинити чеську ініціативу щодо боєприпасів, яка закуповує боєприпаси великого калібру для України з усього світу. Бабіш, як пише Reuters, заявив, що схема була непрозорою та з завищеними цінами, але не зайняв чіткої позиції щодо майбутнього проєкту, який має сильну підтримку президента.
Павел призначив нового прем'єр-міністра після того, як Бабіш минулого тижня заявив, що передасть свій основний актив Agrofert, групу з понад 200 компаній у хімічній, харчовій, сільськогосподарській та інших сферах, до трастової структури, щоб вирішити конфлікт інтересів, який у нього виникне на посаді.
Колишній прем'єр Чехії Бабіш, який не підтримував допомогу Україні, сформував коаліцію з євроскептиками29.10.25, 12:28 • 4078 переглядiв