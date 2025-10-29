Колишній прем'єр Чехії Бабіш, який не підтримував допомогу Україні, сформував коаліцію з євроскептиками

Андрей Бабіш, який був прем'єр-міністром Чехії з 2017 по 2021 рік, а минулого року разом з Віктором Орбаном заснував фракцію Європейського парламенту "Патріоти за Європу", домовився про урядову коаліцію з правоконсерваторами і популістами. Передає УНН із посиланням на ORF, Politico та CTK.

Деталі

Андрея Бабіш, лідер руху ANO, який переміг на парламентських виборах у Чехії, домовився про створення урядової коаліції з правоконсервативною, скептичною до ЄС партією Motoristen ("Мотористи") та правопопулістською антиєвропейською партією SPD ("Свобода і пряма демократія"). Про об'єднання Бабіш повідомив сьогодні в Празі.

Щодо кадрового складу майбутнього кабінету, лідер ANO ще не надав офіційної інформації. Тому деякі важливі питання щодо складу уряду Чехії наразі залишаються відкритими.

Раніше голова ANО був відомий заявами, що якщо його рух буде в уряді Чехії, він "не надаватиме Україні безпосередньо гроші з бюджету на озброєння". Також у 2024 році Бабіш неодноразово ставив під сумнів чеську ініціативу щодо боєприпасів Україні.

Доповнення

Тим часом в Угорщині хочуть об'єднати зусилля з Чехією та Словаччиною для створення альянсу в рамках Європейського Союзу, який скептично ставиться до України. Про це повідомляв Politico, з посиланням на радника прем'єр-міністра Угорщини.

Я думаю, що це станеться – і це ставатиме дедалі помітнішим - заявив радник прем’єр-міністра Угорщини Балаж Орбан брюссельському виданню.

Голова угорського націонал-консервативного уряду Віктор Орбан сподівається об'єднати зусилля з прем'єр-міністрами Словаччини Робертом Фіцо та Андреєм Бабіше, пише Politico.

Андрей Бабіш заявив напередодні, що нічого не знає про це.

Брюссельська медіа-монополія Politico постійно бреше про нас. Такої ініціативи не існує, і я нічого про неї не знаю - заявив чеський політик.

Нагадаємо

Президент Чехії Петр Павел доручив лідеру руху ANO Андрею Бабішу сформувати уряд. Щодо формування уряду Чехії, за словами Бабіша, залишаються "два чи три" спірні пункти. Політик планує подати президенту Чехії щодо майбутнього уряду нові пропозиції.