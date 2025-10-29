$42.080.01
09:51
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
07:00 • 31763 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 33922 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 36439 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 100703 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 56541 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 52230 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 78233 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 38651 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 28834 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Бывший премьер Чехии Бабиш, не поддерживавший помощь Украине, сформировал коалицию с евроскептиками

Киев • УНН

 574 просмотра

Андрей Бабиш, лидер движения ANO, договорился о правительственной коалиции с правоконсервативной партией Motoristen и антиевропейской SPD. Бабиш ранее заявлял о невыделении Украине денег на вооружение из бюджета.

Андрей Бабиш, который был премьер-министром Чехии с 2017 по 2021 год, а в прошлом году вместе с Виктором Орбаном основал фракцию Европейского парламента "Патриоты за Европу", договорился о правительственной коалиции с правоконсерваторами и популистами. Передает УНН со ссылкой на ORF, Politico и CTK.

Детали

Андрей Бабиш, лидер движения ANO, победившего на парламентских выборах в Чехии, договорился о создании правительственной коалиции с правоконсервативной, скептически настроенной к ЕС партией Motoristen ("Мотористы") и правопопулистской антиевропейской партией SPD ("Свобода и прямая демократия"). Об объединении Бабиш сообщил сегодня в Праге.

Что касается кадрового состава будущего кабинета, лидер ANO еще не предоставил официальной информации. Поэтому некоторые важные вопросы относительно состава правительства Чехии пока остаются открытыми.

Ранее глава ANO был известен заявлениями, что если его движение будет в правительстве Чехии, он "не будет предоставлять Украине непосредственно деньги из бюджета на вооружение". Также в 2024 году Бабиш неоднократно ставил под сомнение чешскую инициативу по боеприпасам Украине.

Дополнение

Тем временем в Венгрии хотят объединить усилия с Чехией и Словакией для создания альянса в рамках Европейского Союза, который скептически относится к Украине. Об этом сообщал Politico со ссылкой на советника премьер-министра Венгрии.

Я думаю, что это произойдет – и это будет становиться все более заметным

- заявил советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан брюссельскому изданию.

Глава венгерского национал-консервативного правительства Виктор Орбан надеется объединить усилия с премьер-министрами Словакии Робертом Фицо и Андреем Бабишем, пишет Politico.

Андрей Бабиш заявил накануне, что ничего не знает об этом.

Брюссельская медиа-монополия Politico постоянно лжет о нас. Такой инициативы не существует, и я ничего о ней не знаю

- заявил чешский политик.

Напомним

Президент Чехии Петр Павел поручил лидеру движения ANO Андрею Бабишу сформировать правительство. Что касается формирования правительства Чехии, по словам Бабиша, остаются "два или три" спорных пункта. Политик планирует подать президенту Чехии относительно будущего правительства новые предложения.

Игорь Тележников

