Миллиардера Бабиша официально назначили премьером Чехии

Президент Чехии Петр Павел назначил Андрея Бабиша, миллиардера и лидера популистской партии ANO, премьер-министром страны, сообщили в канцелярии чешского президента во вторник, пишет УНН.

Подробности

"Во вторник, 9 декабря 2025 года, Президент Республики Петр Павел назначил Андрея Бабиша Премьер-министром в соответствии со статьей 68(2) Конституции Чешской Республики", - говорится в сообщении.

Следующим шагом станет формирование правительства. Когда Бабиш предложит состав кабинета министров, об этом должна сообщить канцелярия президента.

Накануне, по сообщению канцелярии, Петр Павел завершил серию консультаций с кандидатами на должности министров в правительстве коалиции партий ANO, "Свобода и прямая демократия"/SPD и "Автомобилисты".

Как отмечает Reuters, Бабиш, чья партия ANO победила на парламентских выборах в Чехии 3-4 октября, возьмет на себя руководство от правоцентристского правительства после назначения полного состава кабинета министров, которое ожидается позднее в этом месяце.

71-летний Бабиш возвращается к власти после четырех лет пребывания в оппозиции, в течение которых он перешел от либерального центра к европейским крайне правым силам, присоединившись к Patriots for Europe ("Патриотам за Европу") в Европейском парламенте.

В его кабинет министров, как пишет Reuters, "войдут ультраправая, антиевропейская и пророссийская партия SPD и партия "Автомобилисты", основной повесткой дня которой является противодействие климатической политике ЕС".

Бабиш пообещал сократить военную помощь Украине из государственного бюджета и заявил, что новое правительство может прекратить чешскую инициативу по боеприпасам, которая закупает боеприпасы крупного калибра для Украины со всего мира. Бабиш, как пишет Reuters, заявил, что схема была непрозрачной и с завышенными ценами, но не занял четкой позиции относительно будущего проекта, который имеет сильную поддержку президента.

Павел назначил нового премьер-министра после того, как Бабиш на прошлой неделе заявил, что передаст свой основной актив Agrofert, группу из более чем 200 компаний в химической, пищевой, сельскохозяйственной и других сферах, в трастовую структуру, чтобы разрешить конфликт интересов, который у него возникнет на посту.

