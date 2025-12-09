Миллиардера Бабиша официально назначили премьером Чехии
Киев • УНН
Президент Чехии Петр Павел назначил Андрея Бабиша премьер-министром 9 декабря 2025 года. Бабиш возвращается к власти после четырех лет в оппозиции.
Президент Чехии Петр Павел назначил Андрея Бабиша, миллиардера и лидера популистской партии ANO, премьер-министром страны, сообщили в канцелярии чешского президента во вторник, пишет УНН.
Подробности
"Во вторник, 9 декабря 2025 года, Президент Республики Петр Павел назначил Андрея Бабиша Премьер-министром в соответствии со статьей 68(2) Конституции Чешской Республики", - говорится в сообщении.
Следующим шагом станет формирование правительства. Когда Бабиш предложит состав кабинета министров, об этом должна сообщить канцелярия президента.
Накануне, по сообщению канцелярии, Петр Павел завершил серию консультаций с кандидатами на должности министров в правительстве коалиции партий ANO, "Свобода и прямая демократия"/SPD и "Автомобилисты".
Как отмечает Reuters, Бабиш, чья партия ANO победила на парламентских выборах в Чехии 3-4 октября, возьмет на себя руководство от правоцентристского правительства после назначения полного состава кабинета министров, которое ожидается позднее в этом месяце.
71-летний Бабиш возвращается к власти после четырех лет пребывания в оппозиции, в течение которых он перешел от либерального центра к европейским крайне правым силам, присоединившись к Patriots for Europe ("Патриотам за Европу") в Европейском парламенте.
В его кабинет министров, как пишет Reuters, "войдут ультраправая, антиевропейская и пророссийская партия SPD и партия "Автомобилисты", основной повесткой дня которой является противодействие климатической политике ЕС".
Бабиш пообещал сократить военную помощь Украине из государственного бюджета и заявил, что новое правительство может прекратить чешскую инициативу по боеприпасам, которая закупает боеприпасы крупного калибра для Украины со всего мира. Бабиш, как пишет Reuters, заявил, что схема была непрозрачной и с завышенными ценами, но не занял четкой позиции относительно будущего проекта, который имеет сильную поддержку президента.
Павел назначил нового премьер-министра после того, как Бабиш на прошлой неделе заявил, что передаст свой основной актив Agrofert, группу из более чем 200 компаний в химической, пищевой, сельскохозяйственной и других сферах, в трастовую структуру, чтобы разрешить конфликт интересов, который у него возникнет на посту.
