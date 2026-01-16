Візит президента Чехії в Київ: Зеленський та Павел вшанували пам'ять загиблих українських захисників

Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський вшанував разом з чеським колегою Петером Павлом памʼять загиблих українських захисників і захисниць. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Церемонія відбулась біля Стіни пам’яті в рамках візиту Павела в Київ.

Ми завжди будемо вдячні кожному й кожній за все, що вони зробили, щоб зберегти Україну, за те, що стали на захист нашої держави й боролися з ворогом. Світла памʼять воїнам. Вічна вдячність - йдеться в дописі Зеленського.

Нагадаємо

Президент Чехії Петр Павел прибув 15 січня в Україну в рамках робочого візиту. Свій візит він розпочав на Львівщині, зустрівшись з головою Львівської ОВА Максимом Козицьким.

Також президент Чехії заявив, що Україні потрібна наполегливість та пряма підтримка, а не співчуття.

Згодом Петер Павел вирушив до Києва. Там його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.