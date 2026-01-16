Візит президента Чехії в Київ: Зеленський та Павел вшанували пам'ять загиблих українських захисників

$43.180.08
50.320.20
ukenru
08:50 • 3514 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 11264 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
05:32 • 17180 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 20505 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 31447 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 35864 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 73273 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 83104 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 39866 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 35482 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗVideo16 січня, 04:12 • 11790 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto04:55 • 15001 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto05:20 • 12719 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки07:54 • 6220 перегляди
НАБУ перетворилось на дешеве PR-агентство - Тимошенко в суді08:07 • 5038 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 24035 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 56290 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 73274 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 83104 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 68543 перегляди
Актуальнi люди
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Володимир Зеленський
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Велика Британія
Чехія
Реклама
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 384 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 14752 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 27102 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 48521 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 82070 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Truth Social
Дипломатка

Візит президента Чехії в Київ: Зеленський та Павел вшанували пам'ять загиблих українських захисників

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Президент України Володимир Зеленський та президент Чехії Петер Павел вшанували пам'ять загиблих українських захисників біля Стіни пам’яті в Києві. Церемонія відбулася в рамках візиту Павела до столиці України.

Візит президента Чехії в Київ: Зеленський та Павел вшанували пам'ять загиблих українських захисників
Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський вшанував разом з чеським колегою Петером Павлом памʼять загиблих українських захисників і захисниць. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Церемонія відбулась біля Стіни пам’яті в рамках візиту Павела в Київ.

Ми завжди будемо вдячні кожному й кожній за все, що вони зробили, щоб зберегти Україну, за те, що стали на захист нашої держави й боролися з ворогом. Світла памʼять воїнам. Вічна вдячність

- йдеться в дописі Зеленського.

Нагадаємо

Президент Чехії Петр Павел прибув 15 січня в Україну в рамках робочого візиту. Свій візит він розпочав на Львівщині, зустрівшись з головою Львівської ОВА Максимом Козицьким.

Також президент Чехії заявив, що Україні потрібна наполегливість та пряма підтримка, а не співчуття.

Згодом Петер Павел вирушив до Києва. Там його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаКиївНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
Львівська область
Андрій Сибіга
Петр Павел
Чехія
Володимир Зеленський
Україна
Київ