Візит президента Чехії в Київ: Зеленський та Павел вшанували пам'ять загиблих українських захисників
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський та президент Чехії Петер Павел вшанували пам'ять загиблих українських захисників біля Стіни пам’яті в Києві. Церемонія відбулася в рамках візиту Павела до столиці України.
Президент України Володимир Зеленський вшанував разом з чеським колегою Петером Павлом памʼять загиблих українських захисників і захисниць. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.
Деталі
Церемонія відбулась біля Стіни пам’яті в рамках візиту Павела в Київ.
Ми завжди будемо вдячні кожному й кожній за все, що вони зробили, щоб зберегти Україну, за те, що стали на захист нашої держави й боролися з ворогом. Світла памʼять воїнам. Вічна вдячність
Нагадаємо
Президент Чехії Петр Павел прибув 15 січня в Україну в рамках робочого візиту. Свій візит він розпочав на Львівщині, зустрівшись з головою Львівської ОВА Максимом Козицьким.
Також президент Чехії заявив, що Україні потрібна наполегливість та пряма підтримка, а не співчуття.
Згодом Петер Павел вирушив до Києва. Там його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.