Визит президента Чехии в Киев: Зеленский и Павел почтили память погибших украинских защитников

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Чехии Петр Павел почтили память погибших украинских защитников у Стены памяти в Киеве. Церемония состоялась в рамках визита Павела в столицу Украины.

Визит президента Чехии в Киев: Зеленский и Павел почтили память погибших украинских защитников
Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский почтил вместе с чешским коллегой Петером Павелом память погибших украинских защитников и защитниц. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Церемония состоялась у Стены памяти в рамках визита Павела в Киев.

Мы всегда будем благодарны каждому и каждой за все, что они сделали, чтобы сохранить Украину, за то, что встали на защиту нашего государства и боролись с врагом. Светлая память воинам. Вечная благодарность

- говорится в сообщении Зеленского.

Напомним

Президент Чехии Петр Павел прибыл 15 января в Украину в рамках рабочего визита. Свой визит он начал на Львовщине, встретившись с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.

Также президент Чехии заявил, что Украине нужна настойчивость и прямая поддержка, а не сочувствие.

Впоследствии Петер Павел отправился в Киев. Там его встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаКиевНовости Мира
