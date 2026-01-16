Визит президента Чехии в Киев: Зеленский и Павел почтили память погибших украинских защитников

Президент Украины Владимир Зеленский почтил вместе с чешским коллегой Петером Павелом память погибших украинских защитников и защитниц. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Церемония состоялась у Стены памяти в рамках визита Павела в Киев.

Мы всегда будем благодарны каждому и каждой за все, что они сделали, чтобы сохранить Украину, за то, что встали на защиту нашего государства и боролись с врагом. Светлая память воинам. Вечная благодарность