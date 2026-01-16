Визит президента Чехии в Киев: Зеленский и Павел почтили память погибших украинских защитников
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский почтил вместе с чешским коллегой Петером Павелом память погибших украинских защитников и защитниц. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Церемония состоялась у Стены памяти в рамках визита Павела в Киев.
Мы всегда будем благодарны каждому и каждой за все, что они сделали, чтобы сохранить Украину, за то, что встали на защиту нашего государства и боролись с врагом. Светлая память воинам. Вечная благодарность
Напомним
Президент Чехии Петр Павел прибыл 15 января в Украину в рамках рабочего визита. Свой визит он начал на Львовщине, встретившись с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.
Также президент Чехии заявил, что Украине нужна настойчивость и прямая поддержка, а не сочувствие.
Впоследствии Петер Павел отправился в Киев. Там его встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.