Візит Петра Павела в Україну: президент Чехії прибув до Києва

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

У п’ятницю, 16 січня, президент Чехії Петр Павел прибув до Києві в рамках свого візиту в Україну. Його зустрів на вокзалі української столиці голова МЗС Андрій Сибіга, повідомляє УНН.

Деталі

Ми з нетерпінням чекаємо на змістовні переговори з Президентом Володимиром Зеленським для поглиблення нашого стратегічного партнерства, оборонної співпраці та мирних зусиль. Ми вдячні Чехії та її народу за підтримку України - йдеться в заяві міністра закордонних справ України.

Нагадаємо

Президент Чехії Петр Павел прибув 15 січня в Україну в рамках робочого візиту. Свій візит він розпочав на Львівщині, зустрівшись з головою Львівської ОВА Максимом Козицьким.

Також президент Чехії заявив, що Україні потрібна наполегливість та пряма підтримка, а не співчуття.