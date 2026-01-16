$43.180.08
Ексклюзив
08:00
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
05:32
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
Публікації
Ексклюзиви
Ексклюзив
15 січня, 08:19
Ексклюзив
14 січня, 12:53
Візит Петра Павела в Україну: президент Чехії прибув до Києва

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Президент Чехії Петр Павел прибув до Києва 16 січня, де його зустрів голова МЗС Андрій Сибіга. Візит спрямований на поглиблення стратегічного партнерства, оборонної співпраці та мирних зусиль.

Візит Петра Павела в Україну: президент Чехії прибув до Києва
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

У п’ятницю, 16 січня, президент Чехії Петр Павел прибув до Києві в рамках свого візиту в Україну. Його зустрів на вокзалі української столиці голова МЗС Андрій Сибіга, повідомляє УНН.

Деталі

Ми з нетерпінням чекаємо на змістовні переговори з Президентом Володимиром Зеленським для поглиблення нашого стратегічного партнерства, оборонної співпраці та мирних зусиль. Ми вдячні Чехії та її народу за підтримку України 

- йдеться в заяві міністра закордонних справ України.

Нагадаємо

Президент Чехії Петр Павел прибув 15 січня в Україну в рамках робочого візиту. Свій візит він розпочав на Львівщині, зустрівшись з головою Львівської ОВА Максимом Козицьким.

Також президент Чехії заявив, що Україні потрібна наполегливість та пряма підтримка, а не співчуття.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Львівська область
Петр Павел
Чехія
Володимир Зеленський
Україна
Київ