Візит Петра Павела в Україну: президент Чехії прибув до Києва
Київ • УНН
Президент Чехії Петр Павел прибув до Києва 16 січня, де його зустрів голова МЗС Андрій Сибіга. Візит спрямований на поглиблення стратегічного партнерства, оборонної співпраці та мирних зусиль.
У п’ятницю, 16 січня, президент Чехії Петр Павел прибув до Києві в рамках свого візиту в Україну. Його зустрів на вокзалі української столиці голова МЗС Андрій Сибіга, повідомляє УНН.
Ми з нетерпінням чекаємо на змістовні переговори з Президентом Володимиром Зеленським для поглиблення нашого стратегічного партнерства, оборонної співпраці та мирних зусиль. Ми вдячні Чехії та її народу за підтримку України
Президент Чехії Петр Павел прибув 15 січня в Україну в рамках робочого візиту. Свій візит він розпочав на Львівщині, зустрівшись з головою Львівської ОВА Максимом Козицьким.
Також президент Чехії заявив, що Україні потрібна наполегливість та пряма підтримка, а не співчуття.